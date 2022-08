cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പാ​ല​ക്കാ​ട്: പാ​ക്ക​റ്റ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ഞ്ചു​ശ​ത​മാ​നം ജി.​എ​സ്.​ടി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ സ​പ്ലൈ​കോ മാ​വേ​ലി​യി​ലും സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ഒ​രേ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ത്തി​ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ല. മാ​വേ​ലി സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ തൂ​ക്കി ന​ൽ​കി​യാ​ണ് വി​ൽ​പ​ന. സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, പീ​പ്ൾ​സ് ബ​സാ​ർ, ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, അ​പ്​​ന ബ​സാ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ല്ലാ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും പാ​ക്ക​റ്റി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. 25 കി​ലോ​യി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള പാ​ക്ക​റ്റി​ന് ബാ​ധ​ക​മാ​യ അ​ഞ്ചു​ശ​ത​മാ​നം ച​ര​ക്കു-​സേ​വ​ന നി​കു​തി ഈ ​ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് വി​ല വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. മാ​വേ​ലി സ്റ്റോ​റി​ൽ 88 രൂ​പ​യു​ള്ള ചെ​റു​പ​യ​റി​ന് സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ 92.40 രൂ​പ​യാ​ണ് പു​തു​ക്കി​യ വി​ല. ഉ​ഴു​ന്ന് 105, ക​ട​ല 90, പ​യ​ർ 86 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മാ​വേ​ലി സ്റ്റോ​റി​ലെ വി​ല. സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഇ​വ​യു​ടെ വി​ല യ​ഥാ​ക്ര​മം 110.26, 94.50, 90.30 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ 14ഓ​ളം നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് വി​ല വ്യ​ത്യാ​സം വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

