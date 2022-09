cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസർ ഓൺ സ്​പെഷൽ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഒൗദ്യോഗിക വാഹനം ഭാര്യക്ക്​​ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത്​ വിവാദമായി. സ്​​പെഷല്‍ ഓഫിസര്‍ ആർ. വിജയന്​ സർക്കാർ അനുവദിച്ച KL01 BF 4444 എന്ന നമ്പർ വാഹനം സർവകലാശാല അധ്യാപികയായ ഭാര്യ ഡോ. പൂർണിമ മോഹൻ വഞ്ചിയൂരിലെ കോളജിലേക്കെത്താൻ ഉപയോഗിച്ചതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സ്വകാര്യ ചാനലാണ്​ പുറത്തുവിട്ടത്​. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ സ്‌പെഷല്‍ ഓഫിസര്‍ എന്ന നിലയിലാണ് മോഹനന് ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് കാര്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുമതിയില്ല. സർവകലാശാല അധ്യാപികമാർക്ക്​ ഒൗദ്യോഗിക വാഹനമില്ല. എന്നാൽ ഡോ. പൂർണിമ മോഹനനെ കോളജിലെത്തിക്കാനും തിരികെ കൊണ്ടുപോകാനും ഔദ്യോഗിക വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്​ ചാനൽ പുറത്തുവിട്ടത്​. പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിമാർ മുതൽ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ വരെ പന്ത്രണ്ട് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ്​ സർക്കാർ വാഹനങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ പോയി വരാൻ അനുവാദമുള്ളത്​. ഈ ഘട്ടത്തിൽ അനർഹമായി വാഹനം ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ്​ വിമർശനം.

Govt vehicle for CM's special officer's wife to go to college; Controversy rages on