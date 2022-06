സ്വർണക്കടത്ത് കേസ്: ഇന്ന് എല്ലാം തുറന്നു പറയും, ശബ്ദരേഖയും പുറത്തുവിടും -സ്വപ്ന സുരേഷ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article പാലക്കാട്: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കുടുംബാംഗങ്ങളും ആരോപണവിധേയരായ സ്വർണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഇന്ന് തുറന്നു പറയുമെന്ന് മുഖ്യപ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ്. ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നു മണിക്ക് പാലക്കാട്ടെ എച്ച്.ആർ.ഡി.എസ് ഓഫീസിൽ നടത്തുന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ എല്ലാം തുറന്നു പറയുകയെന്നും സ്വപ്ന വ്യക്തമാക്കി. മൊഴി പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദൂതൻ തന്നെ സമീപിച്ചുവെന്ന് ഇന്നലെ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലിന്‍റെ ശബ്ദരേഖ തന്‍റെ കൈവശമുണ്ട്. ഈ ശബ്ദരേഖയും ഇന്ന് പുറത്തുവിടുമെന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഷാ​ജ് കി​ര​ൺ എ​ന്ന​യാ​ൾ ത​ന്നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ ര​ഹ​സ്യ​മൊ​ഴി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തി​യെ​ന്നും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നു​മാ​ണ് സ്വ​പ്​​ന സു​രേ​ഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ​രോ​പി​ച്ച​ത്. ര​ഹ​സ്യ​മൊ​ഴി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്​ ക​ള്ള​മാ​ണെ​ന്ന്​ പ​ര​സ്യ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ അ​ട​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​രാ​യ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രും യു.​എ.​ഇ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ദേ​ശ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തിയെന്നുമാണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ക​ന്‍റോ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ പൊ​ലീ​സ്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം തേ​ടി ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ സ്വ​പ്​​ന ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞ​ത​നു​സ​രി​ച്ച്​ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ്​ ജൂ​ൺ എ​ട്ടി​ന് ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്ന​ര​യോ​ടെ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ ഓ​ഫി​സി​ൽ ഷാ​ജ് കി​ര​ൺ വ​ന്ന​ത്. കെ.​പി. യോ​ഹ​ന്നാ​ന്‍റെ ഗോ​സ്‌​പ​ൽ ഫോ​ർ ഏ​ഷ്യ എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ, കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി അ​ടു​പ്പ​മു​ള്ള​യാ​ളാ​ണ് ഷാ​ജ് എ​ന്ന് ശി​വ​ശ​ങ്ക​ർ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും കോ​ടി​യേ​രി​യു​ടെ​യും വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഇ​യാ​ളാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്, ബി.​ജെ.​പി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന്‍റെ​യും പ്രേ​ര​ണ​യി​ലാ​ണ് ര​ഹ​സ്യ​മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് പ​ര​സ്യ​മാ​യി പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്നും ഇ​യാ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ര​ഹ​സ്യ​മൊ​ഴി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്​ ക​ള്ള​മാ​ണെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഓ​ഡി​യോ​യോ വി​ഡി​യോ​യോ വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പ​ത്തു​വ​രെ സ​മ​യം ന​ൽ​കി. രാ​വി​ലെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ഡി.​ജി.​പി​യും കാ​ണു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത്​ ന​ൽ​കാ​നാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഗു​രു​ത​ര പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന്​ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടാ​ണ്​ വ​ന്ന​തെ​ന്ന് ഷാ​ജ് പ​റ​യു​ന്ന സം​ഭാ​ഷ​ണം റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, ഭാ​ര്യ ക​മ​ല, മ​ക​ൾ വീ​ണ, മു​ൻ മ​ന്ത്രി കെ.​ടി. ജ​ലീ​ൽ, മു​ൻ സ്‌​പീ​ക്ക​ർ പി. ​ശ്രീ​രാ​മ​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ, ഐ.​എ.​എ​സു​കാ​രാ​യ ന​ളി​നി നെ​റ്റോ, ശി​വ​ശ​ങ്ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ യു.​എ.​ഇ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ദേ​ശ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ​മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ക​സ്റ്റം​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. നേ​ര​ത്തേയുള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി​യി​ലും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രും കോ​ൺ​സു​​ലേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ലു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ ത​ന്നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജ​യി​ലി​ൽ കി​ട​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​​യു​ടേ​ത​ട​ക്കം പേ​രു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളോ​ട്​ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​യാ​ക്കി. ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന്​ ​പൊ​ലീ​സ്​ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ൻ.​ഐ.​എ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ലും ലാ​പ്‌​ടോ​പ്പി​ലും തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്നും​ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ സ്വ​പ്​​ന സുരേഷ് പ​റ​യു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

Gold smuggling case: Swapna Suresh says everything will be open today at 3 pm