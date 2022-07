cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തി​രു​നെ​ൽ​വേ​ലി: നെ​ല്ലൈ​യ​പ്പ​ർ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ പി​ടി​യാ​ന ഗാ​ന്ധി​മ​തി​ക്ക്​ പാ​ദ​ര​ക്ഷ​ക​ൾ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി ഭ​ക്ത​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ. 52 വ​യ​സ്സാ​യ ആ​ന​ക്ക് ശ​രീ​ര​ഭാ​രം കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര​ണം ദി​വ​സേ​ന വ്യാ​യാ​മ​വും പ​ച്ചി​ല​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ന​ൽ​കി വ​രു​ന്നു.

വ​യ​സ്സാ​യ​തി​നാ​ൽ റോ​ഡി​ൽ ആ​ന​യെ ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് പോ​കു​ന്ന​തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധ വേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും ഭ​ക്ത​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട കൂ​ട്ടാ​യ്മ ആ​ന​ക്ക് പാ​ദ​ര​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​ത്. 12,000 രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ പ​ണി​ത പാ​ദ​ര​ക്ഷ​ക​ൾ ദേ​വ​സ്വം അ​ധി​കൃ​ത​രെ ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. ഡോ​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം ആ​ന​ക്ക് പാ​ദ​ര​ക്ഷ അ​ണി​യി​ച്ച് ന​ട​ക്കാ​ൻ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച നെ​ല്ലൈ​യ​പ്പ​ർ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഉ​ത്സ​വം തു​ട​ങ്ങും. അ​പ്പോ​ഴു​ള്ള വാ​ഹ​ന എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​പ്പി​ന് മു​ന്നി​ൽ ആ​ന​യും ഉ​ണ്ടാ​കും. ഇ​ത്ത​വ​ണ മു​ത​ൽ പാ​ദ​ര​ക്ഷ അ​ണി​ഞ്ഞാ​യി​രി​ക്കും ഗാ​ന്ധി​മ​തി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തെ വ​ലം​വെ​ക്കു​ക. Show Full Article

Gandhimati will now wear chappals; Devotees of Nellaiyapar temple gave footwear to the elephant