നാല് മന്ത്രിമാരും ചീഫ് വിപ്പും താമസിക്കുന്നത് വാടക കെട്ടിടത്തിൽ; ചെലവ് ലക്ഷങ്ങൾ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: എ​ല്ലാ​വി​ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള 20 മ​ന്ത്രി​മ​ന്ദി​ര​ങ്ങ​ൾ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ഉ​ള്ള​പ്പോ​ഴും വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കും ചീ​ഫ് വി​പ്പി​നും വേ​ണ്ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ. ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ് 27 മാ​സ​ത്തി​നി​ട​ക്ക് ത​ന്നെ 30.5 ല​ക്ഷം രൂ​പ വാ​ട​ക ഇ​ന​ത്തി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

2021ൽ 11.77 ​ല​ക്ഷം രൂ​പ, 2022ൽ 15.98 ​ല​ക്ഷം രൂ​പ, 2023 ജൂ​ൺ വ​രെ 2.70 ല​ക്ഷം രൂ​പ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ചെ​ല​വ്. മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, പി. ​പ്ര​സാ​ദ്, ചി​ഞ്ചു​റാ​ണി, ചീ​ഫ് വി​പ്പ് എ​ൻ. ജ​യ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത മ​ന്ത്രി​മ​ന്ദി​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. 21 മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലു​ള്ള​ത്. ക്ലി​ഫ് ഹൗ​സ് അ​ട​ക്കം 20 മ​ന്ത്രി​മ​ന്ദി​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റേ​താ​യി ഉ​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​നം സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​യാ​സം നേ​രി​ടു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ അ​ധി​ക ചെ​ല​വ് വ​രു​ന്ന​ത്. വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം കൊ​ച്ചി​യി​ലെ പ്രോ​പ്പ​ർ ചാ​ന​ൽ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എം.​കെ. ഹ​രി​ദാ​സി​ന് സം​സ്ഥാ​ന ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. 2018 മു​ത​ൽ 2023വ​രെ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി​മ​ന്ദി​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ട​ക​ക്കാ​യി 46.55 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​യാ​സം നേ​രി​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ചെ​ല​വ് ചു​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത​ല്ലാ​തെ അ​ത് പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വാ​ണി​തെ​ന്ന് എം.​കെ. ഹ​രി​ദാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Four ministers and the chief whip live in a rented building; The cost is lakhs