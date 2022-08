വരുമാനം കണ്ട് കമ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാറുകൾ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൈയടക്കുന്നു -മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് വരുമാനം കണ്ട് കമ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാറുകൾ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നെന്ന് മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര. ആരോപണത്തിന്റെ വിഡിയോ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഇത്തരത്തിൽ കൈയടക്കാനുള്ള ശ്രമം താനും ജസ്റ്റിസ് യു.യു ലളിതും (ഇപ്പോഴത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്) ചേർന്ന് തടഞ്ഞതായും ഇതിൽ പറയുന്നു. ''വരുമാനം കാരണം കമ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാറുകൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏ​റ്റെടുത്ത​തെല്ലാം ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളാണ്. അതിനാൽ ജസ്റ്റിസ് ലളിതും താനും ചേർന്ന് ഇത് തടയുകയായിരുന്നു'' ഇന്ദു മൽഹോത്ര വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ശ്രീപദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം പരിപാലിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന 2020 ജൂലൈയിലെ ഇരുവരുടെയും വിധിയാണ് ഇവർ വിഡിയോയിൽ പരാമർശിച്ചത്. കേരള സർക്കാരിന് ഈ അവകാശങ്ങൾ നൽകിയ 2011ലെ കേരള ഹൈകോടതി വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് രാജകുടുംബത്തിലെ മഹാരാജാവ് സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. 1949ൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാറുമായി ചേരാനുള്ള ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഭരണാധികാരി ശ്രീചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമയുടെ മരണത്തോടെ ക്ഷേത്രവും പ്രതിഷ്ഠയും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള രാജകുടുംബത്തിന്റെ അവകാശം ഇല്ലാതാകുന്നില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനും ഭരണത്തിനുമായി അഞ്ചംഗ ഭരണസമിതിക്കും കോടതി രൂപം നൽകിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ജഡ്ജി, രാജകുടുംബത്തിലെ മഹാരാജാവിന്റെ ഒരു നോമിനി, കേരള സർക്കാറിന്റെ ഒരു നോമിനി, കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്ന ഒരു അംഗം, ക്ഷേത്രത്തിലെ മുഖ്യ തന്ത്രി എന്നിവരടങ്ങുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയാണ് നിലവിൽ ക്ഷേത്രം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. Show Full Article

News Summary -

Former Supreme Court judge Indu Malhotra says 'Communist governments take control of Hindu temples for revenue'