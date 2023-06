സംസ്ഥാനത്ത്​ വനം കൈയേറ്റം അരശതമാനത്തിൽ താഴെയെന്ന്​ വനം വകുപ്പ്​

cancel By ടി. ​ജു​വി​ൻ തൊ​ടു​പു​ഴ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​കെ വ​ന​ത്തി​ൽ കൈ​യേ​റ്റ​ക്കാ​രു​ടെ പ​ക്ക​ലു​ള്ള​ത്​ അ​ര ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ഴെ​​യെ​ന്ന്​ വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക്​. സം​സ്ഥാ​ന വ​നം​വ​കു​പ്പ്​ ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്ക്​ പ്ര​കാ​രം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​കെ വ​ന​വി​സ്തൃ​തി 11,524.91 ച​തു​ര​ശ്ര​കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ കൈ​യേ​റി​യ​താ​യി കാ​ണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ 50.25 ച​തു​ര​ശ്ര​കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​ന​മാ​ണ്​ -ആ​കെ വ​ന​ഭൂ​മി​യു​ടെ 0.4 ശ​ത​മാ​നം. വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കി​ൽ ഓ​രോ ജി​ല്ല​യി​ലെ​യും വ​നം കൈ​യേ​റ്റം (ഹെ​ക്ട​റി​ൽ): തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം -0.59, കൊ​ല്ലം -1.68, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട -12.33, കോ​ട്ട​യം -105.88, ഇ​ടു​ക്കി -1462.50, എ​റ​ണാ​കു​ളം -561.70, തൃ​ശൂ​ർ -191.95, മ​ല​പ്പു​റം -659.99, പാ​ല​ക്കാ​ട്​ -939.62, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ -64.2, വ​യ​നാ​ട്​ -948.77, ക​ണ്ണൂ​ർ -52.66, കാ​സ​ർ​കോ​ട്​​ -22.67. ആ​കെ 5024.65 ഹെ​ക്ട​ർ. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വ​നം കൈ​യേ​റി​യ​ത്​ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലാ​ണ്. പെ​രി​യാ​ർ ഈ​സ്റ്റ്​ വ​നം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ 4.39 ഹെ​ക്ട​ർ, മ​റ​യൂ​ർ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ 0.03, മാ​ങ്കു​ളം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ 358.43, മൂ​ന്നാ​ർ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ 1099.65 ഹെ​ക്ട​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ഇ​തി​ന്‍റെ തോ​ത്. കൈ​യേ​റി​യെ​ന്ന്​ വ​നം വ​കു​പ്പ്​ പ​റ​യു​ന്ന 5024.65 ഹെ​ക്ട​ർ പ്ര​ത്യേ​കം അ​ള​ന്നു​തി​രി​ച്ചി​ടു​ക​യും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ ​ഭാ​ഗ​ത്തി​നു​മാ​ത്രം നി​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വ​നം കൈ​യേ​റ്റം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഏ​റ​ക്കു​റെ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന്​ ക​ർ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. വ​സ്തു​ത​ക​ൾ ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ മൂ​ന്നാ​റി​ലും സ​മീ​പ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​മാ​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഭൂ​മി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ ദേ​വി​കു​ളം, ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല, പീ​രു​മേ​ട്​ താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലെ ഭൂ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ളും ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ വ​ൺ എ​ർ​ത്ത്​ വ​ൺ ലൈ​ഫ്​ എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി. മൂ​ന്നാ​ർ വി​ഷ​യം മാ​ത്രം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ ചീ​ഫ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ധി​കാ​രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചാ​ണ്​ വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. മൂ​ന്നാ​റി​ലും സ​മീ​പ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളാ​യ ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ൽ, ശാ​ന്ത​ൻ​പാ​റ, മാ​ങ്കു​ളം, പ​ള്ളി​വാ​സ​ൽ, ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല, ബൈ​സ​ൺ​വാ​ലി, വെ​ള്ള​ത്തൂ​വ​ൽ, ദേ​വി​കു​ളം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ്​ മൂ​ന്നു നി​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ത​ട​ഞ്ഞ​ത്. പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 40ഓ​ളം കേ​സു​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ട്. ഇ​വ​യി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വി​ധി​ക​ൾ എ​ത്ര​മാ​ത്രം പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്​ കു​ടി​യേ​റ്റ ക​ർ​ഷ​ക​ർ. Show Full Article

forest department says that encroachment of forests in the state is less than half percent