വിമാന യാത്രക്കിടെ രണ്ടു വയസ്സുകാരിയുടെ ശ്വാസം നിലച്ചു; പിന്നെ സംഭവിച്ചത്....

ന്യൂഡൽഹി: വിമാന യാത്രക്കിടെ രണ്ടു വയസ്സുകാരിയുടെ ശ്വാസം നിലച്ചപ്പോൾ കുരുന്നു ജീവൻ രക്ഷിച്ച് അഞ്ച് ഡോക്ടർമാർ. ഡൽഹി എയിംസ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും കുഞ്ഞിന്‍റെയും ഡോക്ടർമാരുടെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തതോടെ സംഭവം വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.



ഞായറാഴ്ച ബംഗളൂരു-ഡൽഹി വിസ്താര യു.കെ-814 വിമാനത്തിലായിരുന്നു സംഭവം. ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ വാസ്കുലാർ ആൻഡ് ഇന്‍റർവെൻഷനൽ റേഡിയോളജി (ഐ.എസ്.വി.ഐ.ആർ) കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഡൽഹി എയിംസിലെ ഡോക്ടർമാരാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. കുഞ്ഞിന്‍റെ ശ്വാസം നിലച്ച വിവരം അറിഞ്ഞതോടെ ഇക്കാര്യം അനൗൺസ് ചെയ്യുകയും വിമാനം നാഗ്പൂരിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു.

