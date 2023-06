ആദ്യ ഹജ്ജ് വിമാനം ഞായറാഴ്ച: ക്യാമ്പ് ശനിയാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് ക്യാ​മ്പു​ക​ളു​​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ജൂ​ൺ മൂ​ന്നി​ന് രാ​വി​ലെ 10.30ന് ​ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി, ക​രി​പ്പൂ​ർ, ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക്യാ​മ്പ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ദ്യ ഹ​ജ്ജ് വി​മാ​നം ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച 1.45ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടും. 145 തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ള്ള ആ​ദ്യ വി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. പി​റ്റേ​ന്ന് രാ​വി​ലെ 8.30ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടും ഏ​ഴി​ന് രാ​വി​ലെ 11ന് ​കൊ​ച്ചി​യി​ലും ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ന​ട​ക്കും.

ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ എ.​എ​ൻ. ഷം​സീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. മ​ന്ത്രി അ​ഹ​മ്മ​ദ് ദേ​വ​ർ​കോ​വി​ൽ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​വും. ജൂ​ൺ മൂ​ന്നി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഹ​ജ്ജ് ഹൗ​സ് വ​നി​ത ബ്ലോ​ക്കി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. ക​രി​പ്പൂ​ർ ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. ടി.​വി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ദ്യ വി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. കൊ​ച്ചി ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ജൂ​ൺ ആ​റി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​വും. ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഹ​ജ്ജ് വി​മാ​നം. മൂ​ന്നി​ട​ത്ത് ഹ​ജ്ജ് ക്യാ​മ്പും ആ​ദ്യം. ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. Show Full Article

First Haj flight on Sunday: Chief Minister will inaugurate the camp on Saturday