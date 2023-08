പ്രതിസന്ധി അയയാതെ ധനസ്ഥിതി; വരവ്​ കൂടിയിട്ടും കേരളം വലയുന്നു

cancel By എം.​ ഷി​ബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​​പു​രം: ജി.​എ​സ്.​ടി​യും മ​ദ്യ​വ​രു​മാ​ന​വു​മ​ട​ക്കം വ​ര​വു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക്​ അ​യ​വ്​ വ​രാ​തെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ധ​ന​സ്ഥി​തി. വ​രു​മാ​ന വ​ർ​ധ​ന പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ഉ​യ​രാ​ത്ത​താ​ണ്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക്​ കാ​ര​ണം. ഓ​ണ​മ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ അ​ധി​ക ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്കാ​യി മു​ണ്ടു​മു​റു​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഞെ​രു​ക്കം ക​ന​ക്കും. ജി.​എ​സ്.​ടി വ​രു​മാ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ നാ​ലു​​മാ​സം 8978.67 കോ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ 10,606.75 കോ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. 18.13 ശ​ത​മാ​നം​ വ​ർ​ധ​ന. ജൂ​ലൈ​യി​ലെ മാ​ത്രം ജി.​എ​സ്.​ടി വ​ര​വ്​ 2534 കോ​ടി​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ​യെ അ​​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ 17.26 ശ​ത​മാ​നം​ വ​ർ​ധ​ന. ഇ​ന്ധ​ന നി​കു​തി​യി​ന​ത്തി​ൽ ജൂ​ൺ​വ​രെ 2146.29 കോ​ടി​യാ​ണ്​ ഖ​ജ​നാ​വി​ലെ​ത്തി​യ​ത്​. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 2098.19 കോ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ദ്യ​വ​രു​മാ​നം 2742.01 കോ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 2820.9 കോ​ടി​യു​മാ​യി. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ൺ​വ​രെ 14,000 കോ​ടി​യാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ചെ​ല​വ്. ഇ​ത്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ​മാ​ന കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ വ​​ള​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​താ​ണ്. ഈ ​ചെ​ല​വു​ക​ൾ ക​ട​മെ​ടു​ത്താ​ണ്​ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ജി.​എ​സ്.​ടി അ​ട​ക്കം വ​രു​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്​ ശു​ഭ​സൂ​ച​ന​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും വ​ർ​ധി​ച്ച ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ ഇ​തു​കൊ​ണ്ട്​ മാ​ത്രം പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ഭൂ​മി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, വി​ൽ​പ​ന നി​കു​തി, ലാ​ൻ​ഡ് റ​വ​ന്യു, മ​റ്റു നി​കു​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​​ലെ വ​രു​മാ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത​നു​സ​രി​ച്ച്​ സ​മാ​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​താ​ണ് ഓ​ണ​മ​ടു​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ​ 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ പ​രി​ധി​യി​ൽ ​ട്ര​ഷ​റി നി​യ​​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങി​യ​ത്. 2013ൽ ​എ​ടു​ത്ത 1500 കോ​ടി​യു​ടെ വാ​യ്പ തി​രി​ച്ച​ട​വി​നു​ള്ള സ​മ​യം കൂ​ടി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ഞെ​രു​ക്കം ക​ടു​ക്കും. ഇ​ന്ധ​ന സെ​സ് പി​രി​വും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ആ​യി​ട്ടി​ല്ല. പെ​ട്രോ​ളി​നും ഡീ​സ​ലി​നും ര​ണ്ടു​രൂ​പ വീ​തം സെ​സ് ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഏ​പ്രി​ല്‍ ഒ​ന്നു​മു​ത​ല്‍ ജൂ​ണ്‍വ​രെ 197.8 കോ​ടി രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പി​രി​ഞ്ഞു​കി​ട്ടി​യ​ത്. ഏ​പ്രി​ലി​ല്‍ 7.44 കോ​ടി രൂ​പ​യും മേ​യി​ല്‍ 84.76 കോ​ടി​യും ജൂ​ണി​ല്‍ 105.6 കോ​ടി​യും. ഏ​പ്രി​ലി​ൽ 19.73 കോ​ടി ലി​റ്റ​ർ പെ​ട്രോ​ൾ വി​റ്റ​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും സെ​സ്​ തു​ക കു​റ​ഞ്ഞ​ത്​ സെ​സ്​ ചോ​ർ​ച്ച​യി​ലേ​ക്കും വി​ര​ൽ​ചൂ​ണ്ടു​ന്നു​ണ്ട്. 36 മേ​ഖ​ല​ക​ൾ നി​കു​തി​യേ​ത​ര വ​രു​മാ​ന സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളാ​യി നി​ർ​ണ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ല. വ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ 2012 ൽ 20 ​ശ​ത​മാ​നം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ഏ​ഴു​ ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. പ്ര​തി​സ​ന്ധി മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ഓ​ണം ശ​മ്പ​ള അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്​ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​യ്​​ക്കു​ക​യോ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ശി​പാ​ർ​ശ ധ​ന​വ​കു​പ്പി​ന്​ മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. Show Full Article

