'ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ ഒത്തുകളി'; പ്രതിപക്ഷം പങ്കാളിയാകാനില്ലെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കായംകുളം: വിവാദ ബില്ലുകളുടെ പേരിൽ ​ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ. ഈ നാടകം കളിയിൽ യു.ഡി.എഫ് കക്ഷിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് അവർ തമ്മിൽ തീർക്കട്ടെ. പക്ഷേ, അതുണ്ടാക്കുന്ന ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധി അതീവ ​ഗുരുതരമാണെന്നും സതീശൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ​

ഗവർണർ ശരിയായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കും. എന്നാൽ, ഒരിക്കൽ വിസമ്മതിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ​ഗവർണർക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനമുണ്ടായാൽ സർക്കാറിനെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടുകളാണ് ​ഗവർണർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. മിൽമ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ലോകായുക്ത നിയമഭേദ​ഗതി ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പുവെക്കാത്ത ​ഗവർണറുടെ നടപടികൾ നല്ല കാര്യമാണ്. ​ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും സർക്കാറുമൊക്കെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളും പദവികളുമാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും അധികാരങ്ങൾ നിയമം മൂലം നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അധികാരങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കം ഭരണഘടനയിന്മേലുള്ള കൈയേറ്റമാണ്. അതാണിപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. തന്റെ അധികാരം കുറയുമെന്നു കണ്ടപ്പോഴാണ് ​ഗവർണർ ക്ഷോഭിച്ചത്. 22 വർഷം മുൻപാണ് ലോകായുക്ത നിയമം അന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നത്. രാഷ്‍ട്രപതിയുടെ അനുവാദത്തോടെയാണ് ഈ നിയമം അന്നു പാസാക്കിയത്. അതിന്റെ മൂലഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതി വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊന്നും ചെയ്യാതെയാണ് നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത്. സർവകലാശാലകളുടെ സ്വയംഭരണാവകാശങ്ങളടക്കം ഹനിക്കുന്ന ഇടപെടലുകൾക്കു വേണ്ടിയാണ് സർവകലാശാല നിയമത്തിലും ഭേദ​ഗതി വരുത്തുന്നത്. ഇതിനെ പ്രതിപക്ഷം തുടക്കം മുതൽ എതിർക്കുന്നതാണ്. ജുഡീഷ്യറിയെ അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിയായി നിയോ​ഗിച്ച് സർക്കാറിന്റെ പേരിലുള്ള രാഷ്‌ട്രീയ കടന്നുകയറ്റം ഇല്ലാതാക്കാമെങ്കിലും അതെല്ലാം മറികടന്ന് അഴിമതിയുടെ താവളമായി സർവകലാശാലകളെ മാറ്റാനുള്ള നീക്കമാണ് നിയമഭേദ​ഗതിയിലൂടെ സർക്കാർ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനെ സർവ ശക്തിയുമെടുത്ത് ചെറുക്കുമെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ പറഞ്ഞു. Show Full Article

fight between governor and chief minister is fake, opposition will not participate vd satheesan