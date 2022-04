cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കോഴിക്കോട്: 'മാധ്യമം' പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വ്യാജ പോസ്റ്റർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നു. 'മാധ്യമ'ത്തിന്റെ ലോഗോ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ അധ്യക്ഷൻ ജിഫ്രി മുത്തുകോയ തങ്ങളുടെ പടവും ചേർത്താണ് പോസ്റ്റർ പ്രചരിക്കുന്നത്.

'സുന്നി ഐക്യത്തിന് മഞ്ഞുരുകുന്നു, മേൽമുറി മഅദിൻ സ്വലാത്തിന് ഇത്തവണ ചേളാരി സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് ജിഫ്രി മുത്തുകോയ തങ്ങൾ പ​ങ്കെടുക്കും' എന്നാണ് പോസ്റ്ററിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

Fake poster in the name of Madhyamam surfaces in social media