തൃശൂരിലെ സ്കൂളിൽ വെടിവെപ്പ്; വെടിയുതിർത്തത് പൂർവ വിദ്യാർഥി

link തൃശൂർ: തൃശൂർ വിവേകോദയം സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്മുറിയിൽ കയറി വെടിയുതിർത്ത് പൂർവ വിദ്യാർഥി. മുളയം സ്വദേശി ജഗൻ ആണ് ആണ്​ ഭീകരാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചത്​. സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇയാൾ ലഹരിക്ക്​ അടിമയാണെന്ന്​ പറയുന്നു. സ്കൂളിലെ ഏതാനും അധ്യാപകരോടുള്ള പൂർവ വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. നഗരത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലാണ് സംഭവം. സ്കൂളിൽ ഒരു വിദ്യാർഥിയെ അന്വേഷിച്ചാണ്​ ജഗൻ എത്തിയത്​. വിദ്യാർഥിയെ കാണാനാവാതെ വന്ന​തോടെ സ്​റ്റാഫ്​ റൂമിൽ കയറി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന്​ ക്ലാസ്​ മുറിയിൽ കയറി മുകളിലേക്ക്​ മൂന്ന്​ തവണ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. എയർഗണുമായി സ്കൂളിലെത്തിയ പ്രതി ഓഫീസ് മുറിയിലെത്തി അധ്യാപകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. സ്കൂൾ കത്തിക്കുമെന്ന് വിദ്യാർഥി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഇതിന് പിന്നാലെ അധികൃതർ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചിരുന്നു. പൊലീസെത്തുന്നതിനിടെയാണ് പ്രതി ക്ലാസ്മുറിയിലേക്കെത്തിയത്. ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അധ്യാപകരെ എതിർത്ത് ക്ലാസ്മുറികളിലേക്ക് കയറിയ പ്രതി വിദ്യാർഥികളെ തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും മുകളിലേക്ക് മൂന്ന് തവണ വെടിയുതിർക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ പിന്നീട് നാട്ടുകാരും അധ്യാപകരും ചേർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പ്രതി സ്റ്റാഫ് റൂമിലെത്തുന്നതിന്‍റെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രതി ഈസ്റ്റ് പൊലീസിന്‍റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ പൊലീസ്​ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. നഗര മധ്യത്തിൽ, സ്വരാജ്​ റൗണ്ടിനോട്​ ചേർന്നാണ്​ വിവേകോദയം സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. Show Full Article

Ex student opens fire at school in Thrissur, taken to custody