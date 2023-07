സർക്കാർ അറിയുന്നുണ്ടോ? പ്ലസ്​ വൺ: മലബാറിലെ 43,000 കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും പുറത്താണ്

cancel By കെ. ​നൗ​ഫ​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ല​സ്​ വ​ൺ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ മൂ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന​വും ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന സീ​റ്റും വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ പ്ര​വേ​ശ​ന​വും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പാ​ല​ക്കാ​ട്​ മു​ത​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ വ​രെ​യു​ള്ള മ​ല​ബാ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഇ​നി​യും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​ത്​ 43,000 സീ​റ്റ്. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റു​ക​ൾ വേ​ണ്ട​ത്​ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടും ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി​യി​ലോ വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ​യി​ലോ പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​ത്​ 29,104 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്. ജി​ല്ല​യി​ൽ മെ​റി​റ്റ്​ ക്വോ​ട്ട​യി​ൽ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്​ 5,007 സീ​റ്റാ​ണ്. ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി, മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്, സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ ക്വോ​ട്ട​ക​ളി​ലേ​തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ചേ​ർ​ത്ത്​ ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​കെ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് ​8,859 സീ​റ്റാ​ണ്. ഇ​തി​ലേ​ക്ക്​ അ​ടു​ത്ത സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കി​യാ​ലും 20,248 പേ​ർ​ക്ക്​ സീ​റ്റു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ജി​ല്ല​യി​ലെ വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ​ക​ളി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള 2808 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ഇ​തി​ന​കം പ്ര​വേ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ൺ എ​യ്​​ഡ​ഡി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ച്ച​ത് 51,915 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​. മ​ല​പ്പു​റം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ സീ​റ്റ്​ കു​റ​വ്​​ പാ​ല​ക്കാ​ടാ​ണ്. ജി​ല്ല​യി​ൽ വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ​യി​ലെ 1,787 സീ​റ്റ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 27,922 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​വി​ടെ ഇ​നി മെ​റി​റ്റ്, മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി, സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ ക്വോ​ട്ട​ക​ളി​ലാ​യി ആ​കെ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്​ 4,534 സീ​റ്റാ​ണ്. ഈ ​സീ​റ്റി​ലേ​ക്കു​കൂ​ടി പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കി​യാ​ൽ​പോ​ലും പാ​ല​ക്കാ​ട്​ ജി​ല്ല​യി​ൽ 9,987 പേ​ർ​ക്ക്​ സീ​റ്റു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും സീ​റ്റ്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണ്. ജി​ല്ല​യി​ൽ വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ​യി​ലെ 2532 സീ​റ്റ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​കെ 34,119 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ ഇ​തു​വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ച്ച​ത്. വി​വി​ധ ക്വോ​ട്ട​ക​ളി​ൽ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്​ 5,780 സീ​റ്റും. ഇ​തു​കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ലും ആ​കെ​യു​ള്ള 47,182 അ​പേ​ക്ഷ​ക​രി​ൽ 7,283 പേ​ർ​ക്ക്​ സീ​റ്റു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന സീ​റ്റ്​ കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ലും ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ 2,791 പേ​ർ​ക്കും കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ 2,374 പേ​ർ​ക്കും വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ 727 പേ​ർ​ക്കും സീ​റ്റു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ഈ ​ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ അ​ൺ എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ സീ​റ്റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വ​ൻ തു​ക ഫീ​സ്​ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​നാ​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്നി​ല്ല. ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി, മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്, സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ ക്വോ​ട്ട​ക​ളി​ൽ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന സീ​റ്റു​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മെ​റി​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ 25 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​നെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കു​ക. സീ​റ്റ്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പാ​ര​മ്യ​ത്തി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്​ മ​ല​പ്പു​റം, പാ​ല​ക്കാ​ട്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ്. ഈ ​ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സീ​റ്റി​ല്ലാ​തെ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ ഓ​പ​ൺ സ്കൂ​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ​തും. മൂ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​നു​ശേ​ഷം സ്ഥി​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി സീ​റ്റ്​ ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​ന്നാം സ​പ്ലി​മെ​ന്‍റ​റി അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ന്​ ശേ​ഷം സ്ഥി​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി ന​ട​പ​ടി​യി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കു​മെ​ന്ന്​ നി​ല​പാ​ട്​ മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ല​സ്​ വ​ൺ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ജൂ​ലൈ അ​ഞ്ചി​ന്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​യും വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്ര കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ൺ​എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്നു​വോ അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള കു​റ​വ്​ സീ​റ്റ് ​ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലു​മു​ണ്ടാ​കും. Show Full Article

News Summary -

Does the government know? Plus one: 43,000 children in Malabar are still outside