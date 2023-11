അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊടുവിൽ സംസ്ഥാനത്ത്​ ജൂലൈ മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം തുടങ്ങി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Whatsapp

link തിരുവനന്തപുരം: അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊടുവിൽ സംസ്ഥാനത്ത്​ ജൂലൈ മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച തുടങ്ങി നവംബർ 26 നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ്​ നിർദേശം. 44,97,794 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക്​ 1600 രൂപ വീതം പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്​ 667.15 കോടി രൂപ​ അനുവദിച്ചാണ്​​ ധനവകുപ്പ്​ ഉത്തരവിറക്കിയത്​. 23,15,039 പേർക്ക്​ ബാങ്ക്​ അക്കൗണ്ട്​ വഴിയാണ്​ പെൻഷൻ വിതരണം.

ഇതിന്​ 334.32 കോടി​ അനുവദിച്ചു. 21,82,755 പേർക്ക്​ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വഴി നേരിട്ട്​ വീടുകളിലെത്തിക്കുന്നതിന്​ 332.83 കോടിയും. ദേശീയ വാർധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍, കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍, ദേശീയ വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍, 50 കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിത വനിതകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍, ദേശീയ വിധവ പെന്‍ഷന്‍ എന്നീ സ്​കീമുകളിൽ പെട്ടവർക്കാണ്​ പെൻഷൻ ലഭിക്കുക. മസ്‌റ്ററിങ്‌ ചെയ്‌തവർക്കെല്ലാം പെൻഷൻ അനുവദിക്കാനാണ്​ നിർദേശം. മറ്റുള്ളവർക്ക്‌ മസ്‌റ്ററിങ്‌ പൂർത്തിയാക്കുന്ന മാസംതന്നെ പെൻഷൻ ലഭിക്കും.

ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ഓണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് മേയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിലെ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്തത്​. ജൂലൈ മുതൽ ഒക്​ടോബർ വരെ കുടിശ്ശികയാണ്​. ജൂലൈയിലെ പെൻഷൻ പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും 4800 രൂപ ബാക്കിയുണ്ടാകും. രണ്ടാഴ്​ച കൂടി കഴിയുന്നതോടെ വീണ്ടും കുടിശ്ശിക നാലുമാസത്തേതാകും.

കേ​ന്ദ്രം വിഹിതം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ്​ പെൻഷൻ വിതരണമെങ്കിലും ഈ തുക തുച്ഛമാണെന്നു​മാ​ത്രമല്ല, സമയത്ത്​ കിട്ടാറുമില്ല. സാമൂഹിക സുരക്ഷ പെൻഷനിൽ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളിലായി 200 മുതൽ 300 രൂപ വരെയാണ്‌ കേന്ദ്രസഹായം. ആകെയുള്ള 44 ലക്ഷം ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 8,46,456 പേർക്കാണ്‌ ഈ നാമമാത്ര സഹായവുമുള്ളത്‌. പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരുടെ 16.62 ശതമാനം മാത്രമാണിത്‌. ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്കടക്കം ശേഷിക്കുന്ന തുക സംസ്ഥാനം നൽകി 1600 രൂപ തികച്ചാണ്​ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്​.

കേന്ദ്രവിഹിതം വർഷങ്ങള്‍ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയപ്പോഴും കേരളം ഈ തുക കൃത്യമായി ഗുണഭോക്താക്കളിലെത്തിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേക അക്കൗണ്ട് വഴി നേരിട്ട് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പണമെത്തിക്കുമെന്നാണ്​ പുതിയ നിർദേശം. അതിനാൽ കേന്ദ്ര ഗുണഭോക്താക്കളായ 16.62 ശതമാനം പേർക്ക് കേന്ദ്രവിഹിതം കുറച്ചുള്ള തുകയാണ്‌ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനം നൽകുന്നത്‌. കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിഹിതം മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ കഴിഞ്ഞാണ്​ കിട്ടുക.

