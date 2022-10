കോഴിക്കോട് കടൽ ഉൾവലിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ സമിതി

cancel camera_alt കോഴിക്കോട് നൈനാൻവളപ്പിൽ കടൽ ഉൾവലിഞ്ഞ നിലയിൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കോഴിക്കോട്: നൈനാൻ വളപ്പിൽ കടൽ ഉൾവലിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ സമിതി വ്യക്തമാക്കി. കടൽ ഉൾവലിഞ്ഞ പ്രതിഭാസം ഒരു പ്രാദേശിക സംഭവം മാത്രമാണ്. അറബിക്കടലിലോ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലോ ഭൂചലനമോ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പോ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിൽ ഇല്ല. കടൽ ഉൾവലിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ ഈ സമയങ്ങളിൽ കടലിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ദുരന്തനിവാരണ സമിതി വ്യക്തമാക്കി. ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ടോടെയാണ് നൈനാൻ വളപ്പ് മേഖലയിൽ കടൽ ഉൾവലിഞ്ഞത്. 35 മീറ്റർ വരെ കടൽ പിന്നോട്ടുപോയി. Show Full Article

News Summary -

disaster management committee said that there is no need to worry about Kozhikode sea phenomenon