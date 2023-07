സമാശ്വാസ തൊഴിൽദാന പദ്ധതി: ആശ്രിതരെ കൈവിട്ടാൽ ശമ്പളം വെട്ടും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​ശ്രി​ത​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാം എ​ന്ന സ​മ്മ​ത​മൊ​ഴി ന​ൽ​കി സ​മാ​ശ്വാ​സ തൊ​ഴി​ൽ​ദാ​ന പ​ദ്ധ​തി (ആ​ശ്രി​ത നി​യ​മ​നം) പ്ര​കാ​രം സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​വി​സി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​വ​ർ വ്യ​വ​സ്ഥ ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്‍റെ 25 ശ​ത​മാ​നം സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ടി​ച്ച്​ അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കും. പ്ര​തി​മാ​സ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ക പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് അ​ർ​ഹ​രാ​യ ആ​ശ്രി​ത​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​ൻ നി​യ​മ​നാ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ അ​ധി​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

സ​മാ​ശ്വാ​സ തൊ​ഴി​ൽ​ദാ​ന പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ആ​ശ്രി​ത​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​ശ്രി​ത​ർ​ക്ക് നി​യ​മ​നാ​ധി​കാ​രി​ക്ക് രേ​ഖാ​മൂ​ലം പ​രാ​തി ന​ൽ​കാം. ആ​ഹാ​രം, വ​സ്തു, പാ​ർ​പ്പി​ടം, ചി​കി​ത്സ, പ​രി​ച​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ആ​ശ്രി​ത​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്ന നി​ർ​വ​ച​ന​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ആ​ശ്രി​ത​രു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ മു​ഖേ​ന അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വാ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്‍റെ 25ശ​ത​മാ​നം എ​ല്ലാ​മാ​സ​വും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ആ​ശ്രി​ത​രു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കും. ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​റു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​ന​കം ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് അ​പ്പീ​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. ക​ല​ക്ട​റു​ടെ തീ​രു​മാ​നം അ​ന്തി​മ​മാ​യി​രി​ക്കും. ആ​ശ്രി​ത​ർ​ക്ക് കു​ടും​ബ പെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​നു​കൂ​ല്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​ത ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷാ പെ​ൻ​ഷ​ൻ, ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പെ​ൻ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ കൈ​പ്പ​റ്റു​ന്ന ആ​ശ്രി​ത​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ പ്ര​കാ​രം ജോ​ലി ല​ഭി​ച്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം ആ​ശ്രി​ത​രെ കൈ​യൊ​ഴി​യു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പ​രാ​തി​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ തീ​രു​മാ​നം. Show Full Article

Dependent Appointment: Salary will be reduced if dependents are not taken care of