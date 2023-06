മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ അഴിച്ചുപണി; തലപ്പത്ത്​ എട്ട്​ വനിതാ ഡോക്ടർമാർ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ത​ല​പ്പ​ത്ത്​ കൂ​ട്ട അ​ഴി​ച്ചു​പ​ണി. 12 പേ​രു​ടെ നി​യ​മ​ന പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ത​ല​പ്പ​ത്ത്​ വ​രു​ന്ന​വ​രി​ൽ എ​ട്ടു​പേ​രും വ​നി​ത​ക​ളാ​ണ്. ഡോ. ​ലി​ന​റ്റ് ജെ. ​മോ​റി​സാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ന്റെ പു​തി​യ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ. കൊ​ല്ലം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലാ​യി​രു​ന്നു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ ഓ​ഫി​സ​റാ​യി ഇ​ടു​ക്കി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​മീ​ന ഡി​യെ​യും ജോ​യ​ന്‍റ്​ ഡി.​എം.​ഇ​യാ​യി മ​ഞ്ചേ​രി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഗീ​ത ര​വീ​ന്ദ്ര​നെ​യും നി​യ​മി​ച്ച്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി.

എ​റ​ണാ​കു​ളം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ര​ശ്മി രാ​ജ​നെ കൊ​ല്ല​ത്തേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി നി​യ​മി​ച്ചു. ക​ണ്ണൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​പ്ര​താ​പ് എ​സി​നെ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തേ​ക്കും കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​മ​റി​യം വ​ർ​ക്കി​യെ ആ​ല​പ്പു​ഴ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ന്റെ​യും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലാ​ക്കി. കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ന്യൂ​റോ സ​ർ​ജ​റി വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പി.​കെ​യെ ഇ​ടു​ക്കി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്, കൊ​ല്ലം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ഫി​സി​യോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​ഗീ​ത​യെ മ​ഞ്ചേ​രി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്, ആ​ല​പ്പു​ഴ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി മെ​ഡി​സി​ൻ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​നി​ഷ ആ​ർ.​എ​സി​നെ കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്, കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ജ​ന​റ​ൽ സ​ർ​ജ​റി വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​വി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​നെ വ​യ​നാ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലാ​യും നി​യ​മി​ച്ചു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ഫി​സി​യോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​മ​ല്ലി​ക ഗോ​പി​നാ​ഥി​നെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ഫി​സി​യോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​പ്രേ​മ​ല​ത ടി.​കെ​യെ ക​ണ്ണൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്​ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​രാ​യി നി​യ​മി​ച്ചു. Show Full Article

Decommissioning in the Department of Medical Education; There are eight female doctors at the head