ആലുവയിൽ അഞ്ച് വയസുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്ന പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link Whatsapp

Telegram

link കൊച്ചി: ആലുവയിൽ അഞ്ചുവയസുകാരിയെ അതിക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതി ബി​ഹാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി അസ്ഫാഖ് ആലത്തിന് വധശിക്ഷ. എ​റ​ണാ​കു​ളം അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ്​ (പോ​ക്​​സോ) കോ​ട​തി ജ​ഡ്​​ജി കെ. ​സോ​മ​നാണ് 28കാരനായ പ്രതിക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി അഞ്ച് ജീവപര്യന്തം തടവും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവിതാവസാനം വരെയാണ് ജീവപര്യന്തം തടവെന്ന് കോടതി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു. കേരളം ഞെട്ടിയ അതിക്രൂര കൊലപാതകത്തിൽ ഇന്ന് ശിശു ദിനത്തിലാണ് വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രതിയെ വിധി കേൾക്കുന്നതിന് കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു (photo: ടി.ബി. രതീഷ്​ കുമാർ) നേരത്തെ, നവംബർ നാലിന് പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യ ​കൊ​ല​പാ​ത​കം, പീ​ഡ​നം എ​ന്നി​വ അ​ട​ക്കം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ശി​ക്ഷാ​നി​യ​മ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള 11 കു​റ്റ​ങ്ങ​ളും പോ​ക്​​സോ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള അ​ഞ്ച് കു​റ്റ​ങ്ങ​ളും തെ​ളി​ഞ്ഞതാണ്. കേസ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണെന്ന് വാദത്തിനിടെ കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. കു​റ്റ​കൃ​ത്യം അ​പൂ​ർ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണെ​ന്നും വ​ധ​ശി​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷനും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. കൊലപ്പെടുത്താൻ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയത് ​വീ​ടി​നു മു​ന്നി​ല്‍ ക​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രിക്കെ ജൂ​ലൈ 28ന് ​വീ​ടി​നു മു​ന്നി​ല്‍ ക​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രിക്കെയാണ് ബാ​ലി​ക​യെ സ​മീ​പ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ല്‍ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന പ്ര​തി മ​ധു​ര​പാ​നീ​യം ന​ല്‍കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു പ്ര​ലോ​ഭി​പ്പി​ച്ച് ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. മ​ദ്യം ന​ല്‍കി​യ​ശേ​ഷം ആ​ലു​വ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​നു​ള്ളി​ലെ മാ​ലി​ന്യ​ക്കൂ​മ്പാ​ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​വെ​ച്ച് ക്രൂരമായി ബ​ലാ​ത്സം​ഗത്തിനിരയാക്കി. ശേഷം കു​ട്ടി ധ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ബ​നി​യ​ന്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​ഴു​ത്തു​ഞെ​രി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. പിന്നീട് സ​മീ​പ​ത്തെ ച​തു​പ്പി​ൽ ​ത​ള്ളുകയായിരുന്നു.

30 ദി​വ​സ​ത്തി​നകം അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി

കേസിൽ 30 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ന് എ​റ​ണാ​കു​ളം റൂ​റ​ല്‍ എ​സ്.​പി വി​വേ​വ് കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ആ​ലു​വ ഈ​സ്​​റ്റ്​ പൊ​ലീ​സ് എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ എം.​എം. മ​ഞ്ജു​ദാ​സ് കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചു. 99 സാക്ഷികൾ കേസിൽ 99 സാക്ഷികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 43 സാ​ക്ഷി​ക​ളെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍ വി​സ്​​ത​രി​ച്ചു. കു​ട്ടി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തു​ മു​ത​ല്‍ ആ​ലു​വ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ ബ​സി​ല്‍ പോ​കു​ന്ന​തും മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ലെ മാ​ലി​ന്യ​ക്കൂ​മ്പാ​ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തേ​ക്ക്​ പോ​കു​ന്ന​തും​വ​രെ നേ​രി​ല്‍ ക​ണ്ട സാ​ക്ഷി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ വി​സ്​​ത​രി​ച്ചു. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ നാ​ലി​ന്​ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലാ​ണ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. 95 രേ​ഖ​ക​ളും പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വസ്ത്രവും ചെരിപ്പും ഉൾപ്പെടെ 10 തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ലു​ക​ളും തെ​ളി​വാ​യി കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. കുറ്റകൃത്യം നടന്ന് 100ാം ദിവസം അസ്ഫാഖ് ആലം കേസിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു. തുടർന്ന് ഇന്ന് കോടതി ശിക്ഷാ വിധി പറയുകയായിരുന്നു.

പ്രതിക്കെതിരെ നേരത്തെയും പോക്സോ കേസ്

കേസിൽ പ്രതിക്കെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനായി അന്വേഷണസംഘം ബിഹാറിലേക്കും ഡൽഹിയിലേക്കും പോയിരുന്നു. യു.പിയിൽ അസ്ഫാഖ് ആലത്തിനെതിരെ നേരത്തേ പോക്സോ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നതായി ക​ണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. കുഴിമാടത്തിലെത്തി മാതാപിതാക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ട അഞ്ചുവയസ്സുകാരിയുടെ കുഴിമാടത്തിലെത്തി പൂക്കളർപ്പിച്ച് മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും. കീഴ്മാട് പൊതുശ്മാശനത്തിൽ ഇവർക്കൊപ്പം പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികള്‍ പുഷ്പചക്രം സമര്‍പ്പിച്ചു. Show Full Article

News Summary -

death sentence for Asfaq Alam for rape and killing five year old girl in Aluva