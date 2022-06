cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: പ്ര​വാ​ച​ക​നെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള വി​മ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യ​ണ​മെ​ന്ന് സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ല്‍ ഉ​ല​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​ഫ്‌​രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ള്‍. 'വി​മ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ' വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സെ​മി​നാ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. പ്ര​വാ​ച​ക​ന്‍റെ മാ​തൃ​ക​പ​ര​മാ​യ ജീ​വി​തം പ​ഠി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് പ​ല​രും വി​മ​ര്‍ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പാ​ണ​ക്കാ​ട് ഹ​മീ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ള്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ബാ​ഖ​വി (ന​ബി​യു​ടെ വി​വാ​ഹം), കെ.​പി. രാ​മ​നു​ണ്ണി(​ഞാ​ന​റി​ഞ്ഞ പ്ര​വാ​ച​ക​ന്‍), എ. ​സ​ജീ​വ​ന്‍ (പ്ര​വാ​ച​ക നി​ന്ദ​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം), പ്ര​ഫ. ശു​ഹൈ​ബു​ല്‍ ഹൈ​ത്ത​മി (വി​മ​ര്‍ശ​ന​വും ന​മ്മു​ടെ സ​മീ​പ​ന​വും) എ​ന്നി​വ​ര്‍ വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. സ​ത്താ​ര്‍ പ​ന്ത​ല്ലൂ​ര്‍ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി. ഉ​മ​ര്‍ ഫൈ​സി മു​ക്കം, എ.​വി. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ന്‍ മു​സ്‌​ലി​യാ​ര്‍, കെ. ​മോ​യി​ന്‍കു​ട്ടി, ആ​ര്‍.​വി. കു​ട്ടി​ഹ​സ്സ​ന്‍ ദാ​രി​മി, ഫ​ഖ​റു​ദ്ദീ​ന്‍ ത​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ് ഫൈ​സി വെ​ള്ളാ​യി​ക്കോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ഹ്‌​യി​ദ്ദീ​ന്‍കു​ട്ടി യ​മാ​നി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

Criticisms that do not understand the Prophet should be rejected - Muhammad Jifri Muthukkoya Thangal