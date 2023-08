cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സ​മി​തി അം​ഗ​ത്വം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലക്കുള്ള അതൃപ്തി കുഴപ്പമാകില്ലെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് എ.കെ ആന്‍റണി. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മാധ്യമങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ആന്‍റണി വ്യക്തമാക്കി.

പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സ​മി​തി അം​ഗ​ത്വം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ൽ മുതിർന്ന നേതാവ് ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​ക്ക്​ ക​ടു​ത്ത അ​തൃ​പ്തിയിലാണ്. ‘പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​​നി​ല്ലെ​ന്ന’ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ത​ന്‍റെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും രോ​ഷ​വും ചെ​ന്നി​ത്ത​ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. 18 പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സ്ഥി​രം ക്ഷ​ണി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലാ​ണ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യു​ടെ സ്ഥാ​നം. എ​ന്നാ​ൽ, 19 വ​ർ​ഷം മു​മ്പു​​ത​ന്നെ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല ക്ഷ​ണി​താ​വാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി​യി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ ദേ​ശീ​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​തി​ന്​ മു​മ്പും. ഇ​താ​ണ്​ അ​തൃ​പ്തി​ക്കു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു കാ​ര​ണം. പു​തു​പ്പ​ള്ളി ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ​യും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ​യും പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ​ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ക​ല്ലു​ക​ടി നേ​തൃ​ത്വം എ​ങ്ങ​നെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ ക​ണ്ട​റി​യേ​ണ്ട​ത്. ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യുടെയും വി​ര​മി​ക്ക​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച എ.​കെ. ആ​ന്‍റ​ണി​യുടെയും ഒ​ഴി​വുകൾ​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കെ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​ക്കൊ​പ്പം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​ നി​ന്ന്​ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ​യാ​ൾ ആ​രെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ശേ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള ര​മേ​ശി​ന്​ അം​ഗ​ത്വം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന്​ ​മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ ജൂ​നി​യ​റാ​യ ശ​ശി ത​രൂ​രി​ന്​ അം​ഗ​ത്വം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ.​കെ. ആ​ന്‍റ​ണി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തകസ​മി​തി അം​ഗ​ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​താ​ണ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യു​ടെ വ​ഴി​യ​ട​ച്ച​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ പ​ര​മോ​ന്ന​ത സ​മി​തി​യി​ൽ ക്രൈ​സ്ത​വ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പ​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു ​​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ്​ ആ​ന്‍റ​ണി​യെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. ഓ​സ്ക​ർ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സും എ.​കെ. ആ​ന്‍റ​ണി​യും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ്​ മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​വി​ട​വ്​ നി​ക​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.​ Show Full Article

Congress Working Committee Membership: A.K.Antony said that Ramesh Chennithala's dissatisfaction will not be a problem