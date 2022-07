പരീക്ഷക്കെത്തിയ വിദ്യാർഥിയെ സംഘം ചേർന്ന് മർദിച്ചതായി പരാതി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മഞ്ചേരി: പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്തിയ വിദ്യാർഥിയെ ഒരു സംഘം വിദ്യാർഥികൾ മർദിച്ചതായി പരാതി. അറവങ്കര നൈനാൻ വളപ്പിൽ ഫിനാൻ റിബാനെയാണ് മർദിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥിയെ മഞ്ചേരി ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഫിനാൻ മഞ്ചേരിയിലെ സ്വാശ്രയ കോളജിൽ പരീക്ഷക്ക് എത്തിയതായിരുന്നു. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ കാമ്പസിൽ ഷർട്ട് ധരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തു മർദിച്ചെന്നാണ് പരാതി. ബട്ടൺസ് ശരിയല്ലെന്നും ഫ്രീക്കൻ ഷർട്ട് ധരിച്ചത് എന്തിനാണെന്നും ചോദിച്ചായിരുന്നു മർദനമെന്ന് ഫിനാൻ റിബാൻ പറഞ്ഞു. കഴുത്തിനും കാലിനുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. മഞ്ചേരി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

Complaint that the student was beaten up by the gang