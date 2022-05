cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കോഴിക്കോട്: നിർമാണത്തിലിരിക്കെ തകർന്ന കൂളിമാട് പാലത്തിന്‍റെ മൂന്നു ബീമുകളും മാറ്റേണ്ടി വരുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വിജിലൻസ് വിഭാഗം. പാലത്തിന്‍റെ മറുകരയിലുള്ള മപ്രം ഭാഗത്താണ് വിജിലൻസ് വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എൻജിനിയർ എം. അൻസാറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. ബീമുകൾ തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തര അന്വേഷണത്തിന് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിർദേശം നൽകിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു വിജിലൻസ് വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തിയത്.

ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കി തകരാറിലായതാണ് സ്ലാബുകൾ തകരാൻ കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. നിർമാണ ചുമതലയുള്ള ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റിയും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു തകർച്ചക്ക് കാരണമായി വിശദീകരിച്ചത്. എന്നാൽ, കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമേ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കി തകരാറിലായതാണോ അപകടകാരണമെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനാവൂ എന്ന് വിജിലൻസ് വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കി.

കോഴിക്കോട്-മലപ്പുറം ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കൂളിമാട് പാലത്തിന്‍റെ ബീമുകൾ നിർമാണത്തിനിടെ തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. Show Full Article

collapse of under-constuction koolimadu bridge: PWD'S vigilence wing says new ones will be installed