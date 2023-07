പൂട്ടിയ മദ്യശാലകൾ തുറന്നുതുടങ്ങി, ബാറുകൾക്കും അനുമതി നൽകും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കോ​ട്ട​യം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പൂ​ട്ടി​യ മ​ദ്യ​വി​പ​ണ​ന ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റു​ക​ൾ തു​റ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങി. പു​തു​താ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ബാ​ർ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നും നീ​ക്കം. മു​ൻ ‌യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ മ​ദ്യ​ന​യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നും ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ദേ​ശീ​യ പാ​ത​ക്ക്​ സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള​വ​യും മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലും പൂ​ട്ടി​യ മ​ദ്യ​വി​പ​ണ​ന ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റു​ക​ൾ ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി പ​ത്തെ​ണ്ണം തു​റ​ന്നു. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന്​ തു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ അ​ണി​യ​റ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ 91ഉം ​​ഗ്രാ​മീ​ണ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ 84ഉം ​ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 175 എ​ണ്ണം വീ​ണ്ടും തു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്​ ബി​വ​റേ​ജ​സ്​ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സ്ഥ​ല ല​ഭ്യ​ത​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്നം. പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്നു. അ​തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ത്തെ​ണ്ണം തു​റ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 15 ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റു​ക​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷം ത​ന്നെ വീ​ണ്ടും തു​റ​ക്കും. ഈ ​വ​ർ​ഷം 40ഓ​ളം ബാ​റു​ക​ൾ​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​ർ ലൈ​സ​ൻ​സ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​നി​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ബാ​റു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​മാ​ണ്. അ​വ​ക്കും വൈ​കാ​തെ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​രും. ബി​വ​റേ​ജ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍റെ​യും (ബെ​വ്​​കോ), ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ ഫെ​ഡി​ന്‍റെ​യും അ​ഞ്ച്​ വീ​തം ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ തു​റ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വ​ട്ട​പ്പാ​റ, കൊ​ല്ലം ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ, ആ​ല​പ്പു​ഴ ഭ​ര​ണി​ക്കാ​വ്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ക​ല്ലാ​യി, മ​ല​പ്പു​റം പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ബെ​വ്​​കോ ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റു​ക​ൾ തു​റ​ന്ന​ത്. പാ​ല​ക്കാ​ട് ക​പ്ലി​പ്പാ​റ, വ​യ​നാ​ട് മേ​പ്പാ​ടി, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം അ​മ്പൂ​രി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ ഫെ​ഡും ഷോ​പ്പു​ക​ൾ തു​റ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. 2016ൽ ​ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഫോ​ർ സ്റ്റാ​റും അ​തി​ന്​ ​ മു​ക​ളി​ൽ പ​ദ​വി​യു​മു​ള്ള 29 ബാ​റു​ക​ളും 309 ബി​വ​റേ​ജ​സ് ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റു​ക​ളു​മാ​ണ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ 440 ബാ​ർ ലൈ​സ​ൻ​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​തു​ക്കി ന​ൽ​കി. ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മെ ആ​റ​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 250 പു​തി​യ ബാ​ർ ലൈ​സ​ൻ​സും ന​ൽ​കി. ഇ​പ്പോ​ൾ 720 ബാ​റു​ക​ളും 300ലേ​റെ ബി​യ​ർ-​വൈ​ൻ പാ​ർ​ല​റു​ക​ളു​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്ക്. Show Full Article

Closed liquor shops have started opening and bars will also be allowed