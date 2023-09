cancel camera_alt ​ബ്ര​ഹ്മ​പു​രം മാ​ലി​ന്യ​ പ്ലാന്റ് By എ.കെ. ഹാരിസ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ​ബ്ര​ഹ്മ​പു​രം മാ​ലി​ന്യ​പ്ലാ​ന്‍റി​ൽ മൂ​ന്ന​ര​ ല​ക്ഷം ട​ൺ മാ​ലി​ന്യം വ​ന്ന​തി​ൽ സം​സ്ക​രി​ച്ച​ത്​ ഒ​രു ല​ക്ഷം മാ​ത്ര​മെ​ന്ന്​ സി.​എ.​ജി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, മൂ​ന്ന​ര ല​ക്ഷ​ത്തി​നു​ള്ള പ​ണം സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി. ഒ​രേ ആ​ൾ​ക്കു​ത​ന്നെ ക​രാ​ർ പു​തു​ക്കി ന​ൽ​കി​യെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടു​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സി.​എ.​ജി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ബ്ര​ഹ്മ​പു​ര​ത്തും​ ഞെ​ളി​യ​ൻ പ​റ​മ്പി​ലും സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്‍റു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ബൈ​ലോ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ല്ല. നി​രോ​ധി​ത പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്​ ഉ​പ​യോ​ഗം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്​ മാ​ലി​ന്യം റോ​ഡ്​ പ​ണി​ക്ക്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും സി.​എ.​ജി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. 2016-21 കാ​ല​ത്തെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​താ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വ​ലി​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ​ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ​പ​ക്ഷേ, എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണ്​ ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ 10 മു​ത​ൽ 15 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ഫ​ണ്ട്​ വി​നി​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ടു ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ താ​ഴെ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഫ​ണ്ട്​ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്. 90 ശ​ത​മാ​നം ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും ഉ​റ​വി​ട മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ര്യാ​പ്തം. മാ​ലി​ന്യ​നീ​ക്ക​ത്തി​നു​ള്ള ക​രാ​ർ ഇ​ല്ലാ​തെ​യും കോ​ഴി​ക്ക​ട​ക്ക്​ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. Show Full Article

CIG Report: Three and a half lakh tonnes of waste was treated at the Brahmapuram waste plant. It is only one lakh