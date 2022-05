തൃക്കാക്കരയിൽ സഭക്ക് സ്ഥാനാർഥിയില്ല, ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം - മാർ ആലഞ്ചേരി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കൊച്ചി: തൃക്കാക്കരയിൽ സഭക്ക് സ്ഥാനാർഥിയില്ലെന്ന് സീറോ മലബാർ സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഭ സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്താറില്ല. ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഏത് സ്ഥാനാർഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന നിർദേശം സഭയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകില്ലെന്നും മാർ ആലഞ്ചേരി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു

