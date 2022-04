cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തൊ​ടു​പു​ഴ:​ ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത്​ പ​തി​നേ​ഴു​കാ​രി​യെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച്​ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മാ​താ​വി​നും മു​ത്ത​ശ്ശി​ക്കും പ​​ങ്കെ​ന്ന്​ ജി​ല്ല ശി​ശു​ക്ഷേ​മ സ​മി​തി. ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​ൻ​ പൊ​ലീ​സി​ന്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല ശി​ശു​ക്ഷേ​മ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​സ​ഫ് അ​ഗ​സ്​​റ്റി​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

അ​തേ​സ​മ​യം, ബ​ന്ധു​ക്ക​ള​ട​ക്കം കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​​ വി​വ​രം. 2020ൽ ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ വി​വാ​ഹം ന​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തി​ന്​ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. 2020 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ജോ​ലി വാ​ങ്ങി​ത്ത​രാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ്​ കു​മാ​ര​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി ബേ​ബി​യെ​ന്ന ര​ഘു കു​ട്ടി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇയാളുടെ കൂടെയുള്ള ത​ങ്ക​ച്ച​നാണ് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ആ​ദ്യം പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ണം വാ​ങ്ങി പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ പ​ല​രു​ടെ​യും അ​ടു​ത്ത് എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പെ​ൺ​കു​ട്ടി ഗ​ർ​ഭി​ണി​യാ​യ വി​വ​ര​വും ബന്ധുക്കൾ മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ച​താ​യി സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഡോ​ക്ട​ർ​ക്ക് സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പീ​ഡ​ന​വി​വ​രം പു​റ​ത്താ​യ​ത്. പ​തി​ന​ഞ്ചോ​ളം പേ​ർ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് പെ​ൺ​കു​ട്ടിയുടെ മൊ​ഴി. കേ​സി​ൽ ആ​റ്​ പ്ര​തി​ക​ളെ പോ​ക്​​സോ ചു​മ​ത്തി പൊ​ലീ​സ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. കു​മാ​ര​മം​ഗ​ലം മം​ഗ​ല​ത്ത് വീ​ട്ടി​ല്‍ ബേ​ബി​യെ​ന്ന ര​ഘു (51), വ​ർ​ക്​​ഷോ​പ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ പ​ടിഞ്ഞാറേ കോ​ടി​ക്കു​ളം പാ​റ​പ്പു​ഴ പി​ണ​ക്കാ​ട്ട് വീ​ട്ടി​ല്‍ തോ​മ​സ് ചാ​ക്കോ (27), തൊ​ടു​പു​ഴ ടൗ​ണി​ല്‍ ലോ​ട്ട​റി വി​ല്‍പ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ ഇ​ട​വെ​ട്ടി വ​ലി​യ​ജാ​രം പോ​ക്ക​ള​ത്ത് വീ​ട്ടി​ല്‍ ബി​നു (43), വാ​ഴ​ക്കു​ള​ത്ത് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ ക​ല്ലൂ​ര്‍ക്കാ​ട് വെ​ള്ളാ​രം​ക​ല്ല് ഭാ​ഗ​ത്ത് വാ​ള​മ്പി​ള്ളി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ സ​ജീ​വ് (55), കോ​ട്ട​യം രാ​മ​പു​രം കു​റി​ഞ്ഞി മ​ണി​യാ​ടും​പാ​റ ഭാ​ഗ​ത്ത് കൊ​ട്ടൂ​ര്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍ (56), മ​ല​പ്പു​റം പെ​രി​ന്ത​ല്‍മ​ണ്ണ ചേ​ത​ന റോ​ഡി​ല്‍ കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി ഭാ​ഗ​ത്ത് മാ​ളി​യേ​ക്ക​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ ജോ​ണ്‍സ​ണ്‍ (50) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​കു​മെ​ന്നും തൊ​ടു​പു​ഴ സി.​ഐ വി.​സി. വി​ഷ്ണു​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Child Welfare Committee says 17-year-old girl molested with the connivance of mother and grandmother