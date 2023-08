cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ്ര​ദ്ധ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ചൈ​ല്‍ഡ് ലൈ​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ കീ​ഴി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന 1098 ടോ​ള്‍ഫ്രീ കാ​ള്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ സം​വി​ധാ​നം പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും വ​നി​ത- ശി​ശു​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ന്റെ കീ​ഴി​ലാ​ക്കി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രി വീ​ണാ ജോ​ര്‍ജ്. കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മാ​യി എ​മ​ര്‍ജ​ന്‍സി ന​മ്പ​റാ​യ 1098ല്‍ 24 ​മ​ണി​ക്കൂ​റും വി​ളി​ക്കാം. ഇ​തി​ന്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ റൂ​മും ജി​ല്ല​ത​ല യൂ​നി​റ്റും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി. 18 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് സ്റ്റേ​റ്റ് ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ റൂ​മി​ല്‍ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല​ത​ല യൂ​നി​റ്റി​ൽ എ​ട്ടു​പേ​ർ വീ​ത​വും.

ഒ​പ്പം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, എ​റ​ണാ​കു​ളം, തൃ​ശൂ​ര്‍, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റെ​യി​ല്‍വേ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ല്‍ ഹെ​ല്‍പ് ലൈ​നു​ക​ളും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ റൂം ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ വ​നി​ത-​ശി​ശു​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ലാ​ണ്. 1098 ലേ​ക്കു​ള്ള കാ​ളു​ക​ള്‍ സം​സ്ഥാ​ന ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ റൂ​മി​ലാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​വ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ചൈ​ല്‍ഡ് ഹെ​ല്‍പ് ലൈ​ന്‍ യൂ​നി​റ്റി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച്​ ഉ​ട​ന്‍ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള കാ​ളു​ക​ള്‍ 112ലേ​ക്ക് ഫോ​ര്‍വേ​ഡ്​ ചെ​യ്ത്​ ന​ട​പ​ടി ഉ​റ​പ്പു​ വ​രു​ത്തും. 1098 എ​ന്ന ന​മ്പ​ര്‍ നി​ല​നി​ര്‍ത്തി​യാ​ണ് പൊ​തു​എ​മ​ര്‍ജ​ന്‍സി ന​മ്പ​റാ​യ 112ല്‍ ​ചൈ​ല്‍ഡ് ലൈ​ന്‍ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച​ത്.

Child Helpline; Services are now through the Department of Women and Child Development