ചീഫ്‌ സെക്രട്ടറിയും ഡി.ജി.പിയും പടിയിറങ്ങിയത്​ ഒരേ ദിവസം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ അ​പൂ​ർ​വ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പി​ന്​ വേ​ദി​യാ​യി സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ലെ ദ​ർ​ബാ​ർ ഹാ​ൾ. സം​സ്ഥാ​ന സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സി​ന്റെ ത​ല​വ​നാ​യ ചീ​ഫ്‌ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ്‌ മേ​ധാ​വി​യാ​യ ഡി.​ജി.​പി​യും ഒ​രേ ദി​വ​സം വി​ര​മി​ക്കു​ക​യും ഒ​രേ വേ​ദി​യി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്​ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ​ത​ക്കാ​ണ്‌ ദ​ർ​ബാ​ർ ഹാ​ൾ സാ​ക്ഷി​യാ​യ​ത്‌. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും മ​ന്ത്രി​മാ​രും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മ​ട​ക്കം ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചീ​ഫ്‌ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. ജോ​യി​ക്കും സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ്‌ മേ​ധാ​വി അ​നി​ൽ​കാ​ന്തി​നും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്​ ന​ൽ​കി. പൊ​ലീ​സ്‌ മേ​ധാ​വി​യും ചീ​ഫ്‌ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഒ​രേ ദി​വ​സം വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ അ​പൂ​ർ​വ​ത ച​ട​ങ്ങ്‌ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​ത മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നാ​ണ്‌ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്‌. വി.​പി. ജോ​യി​ക്ക്‌ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യും അ​നി​ൽ​കാ​ന്തി​ന്‌ അ​ന​ന്ത​ശ​യ​ന മാ​തൃ​ക​യു​മാ​ണ്‌ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​പ​ഹാ​ര​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ​ത്‌. Show Full Article

Chief Secretary and DGP stepped down on the same day