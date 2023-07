cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ​ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​യു​ള്ള ക​രാ​ർ ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് പു​തു​ക്കി ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സു​നി​ൽ ഛേത്രി. ​ഒ​രു​വ​ർ​ഷം​കൂ​ടി അ​ധി​കം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ക​രാ​ർ. ര​ണ്ടാം​വ​ർ​ഷം ഛേത്രി ​ടീ​മി​ൽ തു​ട​രു​മോ ഇ​ല്ല​യോ എ​ന്ന​ത് ഈ ​സീ​സ​ണി​ന് ശേ​ഷ​മാ​യി​രി​ക്കും തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക. 38കാ​ര​നാ​യ താ​രം ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ഫ്.​സി​യി​ൽ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് സാ​ഫ് ക​പ്പ് സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ ലെ​ബ​ന​നെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷം ഗാ​ല​റി​യി​ൽ ടി​ഫോ ഉ​യ​ർ​ത്തി നാ​ട​കീ​യ​മാ​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക്ല​ബ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ഫ്.​സി​ക്കൊ​പ്പം ഏ​ഴു കി​രീ​ട നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഛേത്രി ​പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണ്. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം കൂ​ടി ബി.​എ​ഫ്.​സി​യി​ൽ തു​ട​രാ​നാ​വു​ന്ന​തി​ൽ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യ​ത് ആ​രാ​ധ​ക​രാ​ണെ​ന്നും ഛേത്രി ​പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സാ​ഫ് ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന സു​നി​ൽ ​ഛേത്രി 23 ​ഗോ​ളു​മാ​യി സാ​ഫ് ക​പ്പി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്കോ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന താ​ര​മെ​ന്ന മാ​ല​ദ്വീ​പ് താ​രം അ​ലി അ​ഷ്ഫാ​ഖി​ന്റെ റെ​ക്കോ​ഡ് പ​ങ്കി​ടു​ക​യാ​ണ്.

