cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: തോ​ക്കി​ല്ലാ​തെ വെ​ടി​യു​ണ്ട മാ​ത്രം ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ കേ​സ്​ നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. ആ​യു​ധ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മ​ല്ലാ​തെ തോ​ക്ക് കൈ​വ​ശം വെ​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലും കു​റ്റ​മ​ല്ലെ​ന്നി​രി​ക്കെ ബാ​ഗി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വെ​ടി​യു​ണ്ട​യു​ടെ പേ​രി​ൽ കു​റ്റം ചു​മ​ത്താ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ ജ​സ്റ്റി​സ് ബെ​ച്ചു കു​ര്യ​ൻ തോ​മ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

ക​ണ്ണൂ​ർ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ബാ​ഗ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ ഒ​രു വെ​ടി​യു​ണ്ട പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ്വ​ദേ​ശി ശ​ന്ത​നു യാ​ദ​വ് റാ​വു ഹീ​രേ​ക്കെ​​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്. തോ​ക്കി​ല്ലാ​തെ വെ​ടി​യു​ണ്ട കൈ​വ​ശം​വെ​ച്ച വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്റെ ന​ട​പ​ടി ആ​യു​ധ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം കു​റ്റ​മ​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ട​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി. ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്റെ മ​ക​ൾ ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ക​മാ​ൻ​ഡ​ന്റ് പൈ​ല​റ്റാ​ണ്. മ​ക​ളെ ക​ണ്ടി​ട്ട് മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ശ​ന്ത​നു​വി​ന്റെ ബാ​ഗി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു വെ​ടി​യു​ണ്ട ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ ആ​യു​ധം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള താ​ൻ അ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട​ല്ല വെ​ടി​യു​ണ്ട ബാ​ഗി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സ് ആ​യു​ധ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം കേ​സെ​ടു​ത്തു. മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ശ​ന്ത​നു ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​യു​ധ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ സെ​ക്ഷ​ൻ 25 പ്ര​കാ​രം കു​റ്റം ചു​മ​ത്ത​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​തി ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ആ​യു​ധം കൈ​വ​ശം​വെ​ച്ച​താ​ക​ണം. അ​റി​യാ​തെ ആ​യു​ധം കൈ​വ​ശം​വെ​ച്ചാ​ൽ കു​റ്റം ചു​മ​ത്താ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. Show Full Article

case will not stand on the grounds that the bullet was found without the gun says Kerala High Court