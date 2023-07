കരുതലും സംരക്ഷണവും തീർത്ത്​ ഇനി ‘വാത്സല്യ’

cancel By ജിഷ എലിസബത്ത്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘‘അ​ങ്ക​ലാ​പ്പോ​ടെ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ൽ അ​ല​ഞ്ഞു​തി​രി​യു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രെ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​ത്‌’’-​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം റെ​യി​ൽ​വെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ ര​ണ്ട് ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കാ​ര്യം വി​വ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യാ​യ താ​ഹി​റ ബീ​ഗം. പ​തു​ക്കെ അ​ടു​ത്തെ​ത്തി ഊ​രും പേ​രും ചോ​ദി​ച്ചു. മ​റു​പ​ടി പ​റ​യാ​ൻ പേ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. വാ​ത്സ​ല്യ​ത്തോ​ടെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​രു​വ​രും ക​ര​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ചാ​യ​യും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും വാ​ങ്ങി ന​ൽ​കി. പ​തു​ക്കെ അ​വ​ർ ക​ഥ​ക​ൾ പ​റ​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ആ​ലു​വ​യി​ലെ മി​ഠാ​യി ക​മ്പ​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു​വ​ന്ന​താ​ണ്. ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ പ​ല മു​റി​പ്പാ​ടു​ക​ളും കാ​ണി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട്, സ്​​​​റ്റേ​ഷ​ൻ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും റെ​യി​ൽ​േ​വ പൊ​ലീ​സും ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ഥ അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ആ ​മി​ഠാ​യി ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ഇ​നി​യു​മേ​റെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ണ്ട്‌. നേ​രെ ആ​ലു​വ പൊ​ലീ​സി​നെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു. അ​വ​ർ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 18 കു​ട്ടി​ക​ളെ​യാ​ണ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. റെ​യി​ൽ​േ​വ ഹെ​ൽ​പ്​ ഡെ​സ്ക് വ​ഴി 1800 കു​ട്ടി​ക​ളെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും സ്വ​ന്തം വീ​ടു​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​യി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ക്കാ​നും ചൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചെ​ന്ന് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള ഫാ. ​സ​ജി പ​റ​യു​ന്നു. നാ​ല്​ റെ​യി​ൽ​വെ ഹെ​ൽ​പ്​ ഡെ​സ്കു​ക​ളാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. എ​റ​ണാ​കു​ളം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, തൃ​ശൂ​ർ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മ​റ്റു​ള്ള​വ. റെ​യി​ൽ​േ​വ ഹെ​ൽ​പ്​ ഡെ​സ്ക​ട​ക്കം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ചൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ൻ സെ​ന്റ​റു​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് 19000 ല​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ളെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭി​ക്ഷാ​ട​ന മാ​ഫി​യ​യി​ൽ​നി​ന്നും മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഘ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും ലൈം​ഗി​ക അ​തി​ക്ര​മി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ്​ ഇ​വ​രെ ര​ക്ഷി​ച്ച​ത്. വീ​ട്ടി​ലെ അ​തി​ക്ര​മം സ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ​യോ വീ​ട്ടു​കാ​രോ​ടു പി​ണ​ങ്ങി​യോ വീ​ടു​വി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യ​വ​ർ, ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ർ വ​ഴി ബാ​ല​വേ​ല​ക്കാ​യി ക​ട​ത്തി​യ​വ​ർ, ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം താ​ങ്ങാ​നാ​കാ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു​വ​രു​ന്ന​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ഇ​തി​ൽ​പെ​ടും. കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ന​ൽ​കി അ​വ​രെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രും. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കും. വീ​ട് സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റു സ​ർ​ക്കാ​ർ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റും. ഇ​താ​ണ്​ ​​രീ​തി. ജൂ​ലൈ 31ന്​ ​ചൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ മി​ഷ​ൻ വാ​ത്സ​ല്യ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ക. 1098 എ​ന്ന ന​മ്പ​ർ ഇ​നി​യു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. പ​ക​രം 112 എ​ന്ന ന​മ്പ​ർ വ​രും. സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഈ ​ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ക്കാം. Show Full Article

