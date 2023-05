ആശുപത്രി സംരക്ഷണ ഓർഡിനൻസിന് മന്ത്രിസഭാ അംഗീകാരം: ഡോക്ടർമാർക്കെതിരായ അക്രമങ്ങളിൽ ഏഴുവർഷം വരെ ശിക്ഷ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: ആശുപത്രി സംരക്ഷണ ഓർഡിനൻസിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങളിൽ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കും. ഡോക്ടർമാർക്കെതിരായ അധിക്ഷേപങ്ങളും ശിക്ഷാർഹമാ​ണെന്നും ഓർഡിനൻസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ ആറുമാസം തടവും കൂടിയ ശിക്ഷ ഏഴുവർഷം വരെ തടവുമാണ്. സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് വിപണി വിലയുടെ ആറിരട്ടിവരെ നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കും. ആശുപത്രിയിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരും പരിശീലനത്തിന് എത്തുന്നവരുമുൾപ്പെടെ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും. മെഡിക്കൽ നഴ്സിങ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടും. ഓർഡിനൻസ് ​ഡോക്ടർമാരുടെ കാലങ്ങളായുളള ആവശ്യമാണ്. കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽചികിത്സക്കെത്തിയ രോഗി ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഹൗസ് സർജൻ ഡോ. വന്ദനാ ദാസിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ഓർഡിനൻസ് ഉടനടി പ്രാവർത്തികമാക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് ഓർഡിനൻസിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകുകയായിരുന്നു. Show Full Article

Cabinet approves Hospital Protection Ordinance: Punishment up to seven years for violence against doctors