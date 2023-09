cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള കെ​ട്ടി​ട നി​കു​തി ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ധി​ക​ഭാ​രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ൻ. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. കെ​ട്ടി​ട നി​കു​തി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ തെ​റ്റാ​യ വി​വ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​യ​മം വ​ഴി 50 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക​നി​കു​തി ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​രി​ക. നി​ല​വി​ൽ ഐ.​പി.​സി വ​കു​പ്പ് അ​നു​സ​രി​ച്ച് കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ 50 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക​തു​ക അ​ട​ച്ച്​ ന​ൽ​കി​യ രേ​ഖ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും അ​ധി​ക നി​കു​തി ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​രി​ക. കെ​ട്ടി​ട നി​കു​തി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ൾ ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന​ത് ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ച് ന​ൽ​കാ​നും ബി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു. ഒ​രു കെ​ട്ടി​ട സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നി​ലേ​റെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് വ്യ​ത്യ​സ്ത ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളാ​യി​ട്ടാ​കും ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക.‌ അ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കാ​വും നി​കു​തി അ​ട​യ്​​ക്കേ​ണ്ട ബാ​ധ്യ​ത. നേ​ര​ത്തേ കെ​ട്ടി​ട സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ബാ​ധ്യ​ത. Show Full Article

Building Tax Specialist; Minister said that there will be no overload