cancel By കെ.​ടി. വി​ബീ​ഷ്​ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: കൈ​ക്കൂ​ലി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ വ​കു​പ്പു​ത​ല ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​ർ. കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യി വി​വി​ധ കോ​ണു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണി​ത്. കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ‘കെ​ണി’​യൊ​രു​ക്കി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ തെ​ളി​വു​സ​ഹി​തം പി​ടി​കൂ​ടാ​റു​ണ്ട്. അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​വ​രെ സ​ർ​വി​സി​ൽ​നി​ന്ന് സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യു​മെ​ങ്കി​ലും ഭ​ര​ണ​വ​കു​പ്പു​ക​ൾ മ​റ്റു ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യോ ആ​ണ് പ​തി​വ്. ഇ​നി ഇ​ത് അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​ണ്ടാ​കും. കൈ​ക്കൂ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​ക​രു​തെ​ന്നു കാ​ട്ടി അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​വി. വേ​ണു ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. കൈ​ക്കൂ​ലി​ക്കേ​സി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​കു​ന്ന​വ​രു​ടെ വീ​ട്ടി​ലും ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലും ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന​ധി​കൃ​ത സ​മ്പാ​ദ്യം സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വ​കു​പ്പു​ത​ല ന​ട​പ​ടി ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​ജി​ല​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ന്റി ക​റ​പ്ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. കൈ​ക്കൂ​ലി​ക്കാ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​കു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ സ​ർ​വി​സി​ൽ​നി​ന്ന് സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത് 1960ലെ ​കേ​ര​ള സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് ച​ട്ട​പ്ര​കാ​രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പ് അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ക​ഠി​ന​ശി​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം, ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ​ർ​വി​സി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കാ​ൻ കാ​ല​താ​മ​സ​മു​ണ്ടാ​ക​രു​ത്, ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം വി​ജി​ല​ൻ​സ് കേ​സു​ക​ളി​ൽ പെ​ടു​ക​യോ വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രോ​പ​ണം നേ​രി​ടു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും അ​ച്ച​ട​ക്ക​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം, കേ​സി​ൽ​പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് 1988ലെ ​അ​ഴി​മ​തി നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​ത്തി​ലെ 19ാം വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ള്ള​ണം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശം. Show Full Article

Bribery will no longer result in suspension; If you are punished, you will leave your job