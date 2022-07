cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article എറണാകുളം: അഴീക്കോട് സ്‌കൂളിന് പ്ലസ്ടു അനുവദിക്കാൻ മുസ്‌ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ.എം. ഷാജി 25 ലക്ഷം രൂപ കോഴ വാങ്ങിയെന്ന കേസിൽ തുടർനടപടിക്ക് ഹൈകോടതി സ്‌റ്റേ. ജസ്റ്റിസ് കെ. ബാബുവിന്റെ ബെഞ്ചാണ് സ്റ്റേ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഹരജി ചൊവ്വാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

കേസിൽ വിജിലൻസിന്റെ എഫ്.ഐ.ആർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് കെ.എം ഷാജി ​ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഴീക്കോട്ടെ സ്‌കൂളിലെത്തി വിജിലൻസ് സംഘം തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. കണ്ണൂർ വിജിലൻസ് ഡിവൈ.എസ്.പി ബാബു പെരിങ്ങോത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് സ്‌കൂളിലെത്തി തെളിവെടുത്തത്. സ്‌കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ, അധ്യാപകർ, ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവരിൽനിന്ന് സംഘം മൊഴിയെടുത്തു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷാജിയുടെ ഭാര്യ ആശയുടെ പേരിലുള്ള 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഏപ്രിലില്‍ എൻഫോഴ്സമെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. കോഴപ്പണമുപയോഗിച്ച് ഷാജി ഭാര്യയുടെ പേരില്‍ നിർമിച്ചെന്ന് പറയുന്ന കക്കോടിയിലെ വീട് അടക്കമുള്ള സ്വത്തുക്കളാണ് കണ്ടുകെട്ടിയത്. അഴീക്കോട് എം.എല്‍.എയായിരിക്കെ കെ.എം. ഷാജി അഴീക്കോട് സ്കൂളില്‍ പ്ലസ്ടു കോഴ്സ് അനുവദിക്കാന്‍ 25 ലക്ഷം രൂപ കോഴ വാങ്ങിയെന്ന് മുന്‍ ലീഗ് നേതാവാണ് ആദ്യം ആരോപണമുന്നയിച്ചത്. ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ 2020 ഏപ്രിൽ 18ന്​ വിജിലൻസ്​ ​കണ്ണൂർ യൂനിറ്റാണ് അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഷാജിക്കെതിരെ ആദ്യം കേസെടുത്തത്. പിന്നാലെ ചിലർ കോഴയിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച്​ പരാതി നൽകിയതോ​ടെ​ ഇ.ഡി അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു​.

Bribery to allow plus two: High Court stays further action against KM Shaji