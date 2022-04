cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കെ​മി​സ്​​ട്രി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ഉ​ത്ത​ര​ക്ക​ട​ലാ​സ്​ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ ബ​ഹി​ഷ്​​ക​ര​ണം തു​ട​രു​​മ്പോ​ൾ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്. മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി ആ​ലോ​ചി​ച്ച്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു. തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ മൂ​ല​മാ​ണ്​ ചി​ല അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ മാ​റി​നി​ന്ന​ത്. ഉ​ത്ത​ര​സൂ​ചി​ക​യി​ൽ അ​പാ​ക​ത​യി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്​ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​വും കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി പ​രീ​ക്ഷ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും​ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്​​കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക്​ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള അ​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കു​ക​യും അ​വ​ർ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ബ​ഹി​ഷ്​​ക​രി​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധം മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ കോ​ട​തി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തെ​ന്നും സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. Show Full Article

