കിണറ്റിൽ വീണ കരടി മുങ്ങിച്ചത്ത സംഭവം: ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വീഴ്ചയുണ്ടായെങ്കിൽ കർശന നടപടിയെന്ന് മന്ത്രി എ.കെ ശശീന്ദ്രൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: കിണറ്റിൽ വീണ കരടി മുങ്ങിച്ചാകാനിടയായ സംഭവം വിശദമായി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എ.കെ. ശശീ​ന്ദ്രൻ. സംഭവത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. എന്നാൽ ബോധപൂർവം വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ മറുപടി. കരടിയെ രക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും രണ്ടു ദിവസത്തിനകം വിശദ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വെ‍ള്ള​നാ​ട്ട്​ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ കി​ണ​റ്റി​ൽ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ 12 മണിയോടെയാണ് കരടി വീണത്. വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ വീ​ണ്​ എ​ട്ട്​ മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ജീ​വ​നു​​വേ​ണ്ടി പി​ട​ഞ്ഞ ക​ര​ടി​യെ വേ​ണ്ട​ത്ര മു​ന്നൊ​രു​ക്കം ന​ട​ത്താ​തെ​യാ​ണ്​ മ​യ​ക്കു​വെ​ടി​വെ​ച്ച​ത്. ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ലേ​റെ വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ മു​ങ്ങി​ത്താ​ണു​കി​ട​ന്ന ക​ര​ടി​യെ പി​ന്നീ​ട്​ അ​ഗ്​​നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​ എ​ത്തി​യാ​ണ്​ ക​ര​ക്കെ​ടു​ത്ത​ത്.അപ്പോഴേക്കും അത് ചത്തിരുന്നു. മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് രക്ഷാ ദൗത്യം നടത്തിയതെന്നാണ് ഡി.എഫ്.ഒയുടെ അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട്. മയക്കുവെടിവെക്കുന്നതിനുള്ള നിരീക്ഷണത്തിലും പാളിച്ചയുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. മയക്കുവെടിയേറ്റ കരടി കിണറ്റില്‍ മുങ്ങിയതോടെ വെള്ളം വറ്റിക്കാന്‍ മോട്ടറുകളുമായി ഓടിയെത്തിയത് നാട്ടുകാരായിരുന്നു. മയക്കുവെടിയേറ്റ കരടി വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴാനുള്ള സാധ്യത വനം വകുപ്പ് പരിഗണിച്ചില്ലന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. രക്ഷാ ദൗത്യത്തിന് അഗ്നി ശമന സേനയെ വിളിക്കുന്നതിലും വീഴ്ചയുണ്ടായതായി ആരോപണമുണ്ട്. കിണറ്റിൽ വീണതിന്റെ പരിക്കുണ്ടെങ്കിലും കരടി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയതുമൂലമാണ് ചത്തതെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. Show Full Article

News Summary -

Bear Drowning inwell: strict action would be taken if the officials were at fault Says Minister AK Saseendran