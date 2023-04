വെള്ളനാട് കിണറ്റിൽ വീണ കരടി മുങ്ങിച്ചത്ത സംഭവം: രക്ഷാദൗത്യത്തിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: വെ‍ള്ള​നാ​ട്ട്​ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ കി​ണ​റ്റി​ൽ വീണ ക​ര​ടിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ദൗത്യത്തിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന് ഡി.എഫ്.ഒയുടെ റിപ്പോർട്ട്. വെള്ളത്തിലുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളെ പിടിക്കുന്നതിന് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കരടിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിൽ അതൊന്നും പാലിച്ചില്ലെന്നാണ് ഡി.എഫ്.ഒ നൽകിയ അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട്. ഇത്തരം ദൗത്യങ്ങളിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് വാഡന്റെ സാന്നിധ്യം വേണം. എന്നാൽ അതുണ്ടായില്ല. വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെയും സംസ്ഥാന വന്യജീവി ബോർഡിന്റെയും അനുമതി വാങ്ങിയാണ് മയക്കു വെടിവച്ചതെന്നും എന്നാൽ മയക്കുവെടിവെക്കുന്നതിന് മുമ്പായുള്ളള നിരീക്ഷണത്തിൽ പാളിച്ചയുണ്ടായെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

അതേസമയം, വെള്ളനാട് കരടി കിണറ്റിൽ വീണ് ചത്ത സംഭവത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനുമാണ് മുൻഗണന നൽകിയതെന്ന് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ ചീഫ് വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർ ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടറും റിപ്പോർട്ട് നൽകി. കിണറ്റില്‍ വീണപ്പോഴുണ്ടായ ആന്തരിക മുറിവുകളുണ്ടെങ്കിലും കരടിയുടേത് മുങ്ങിമരണം തന്നെയാണന്നാണ് പോസ്റ്റ്മാര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട്. വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ വീ​ണ്​ എ​ട്ട്​ മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ജീ​വ​നു​​വേ​ണ്ടി പി​ട​ഞ്ഞ ക​ര​ടി​യെ വേ​ണ്ട​ത്ര മു​ന്നൊ​രു​ക്കം ന​ട​ത്താ​തെ​യാ​ണ്​ മ​യ​ക്കു​വെ​ടി​വെ​ച്ച​ത്. ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ലേ​റെ വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ മു​ങ്ങി​ത്താ​ണു​കി​ട​ന്ന ക​ര​ടി​യെ പി​ന്നീ​ട്​ അ​ഗ്​​നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​ എ​ത്തി​യാ​ണ്​ ക​ര​ക്കെ​ടു​ത്ത​ത്. മയക്കുവെടിയേറ്റ കരടി കിണറ്റില്‍ മുങ്ങിയതോടെ വെള്ളം വറ്റിക്കാന്‍ മോട്ടറുകളുമായി ഓടിയെത്തിയത് നാട്ടുകാരായിരുന്നു. മുങ്ങി അന്‍പത് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് കരടിയെ കരക്ക് കയറ്റാനായത്. മയക്കുവെടിയേറ്റ കരടി വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴാനുള്ള സാധ്യത വനം വകുപ്പ് പരിഗണിച്ചില്ലന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. വനംവകുപ്പിനെതിരെ പീപ്പിള്‍സ് ഫോര്‍ അനിമല്‍ ഇന്ന് ഹൈകോടതിയെ സമീപിക്കും. രക്ഷപെടുത്താനുളള അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാമുണ്ടായിട്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല. സുരക്ഷയൊരുക്കാതെ വെളളത്തില്‍ വച്ച് മയക്കുവെടി വെക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന ചട്ടവും ലംഘിച്ചെന്ന് ഹരജിയില്‍ വാദിക്കും. വ​നം​വ​കു​പ്പ് സ്വ​ന്തം​നി​ല​ക്ക്​ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്​ വ​നം​വ​കു​പ്പ്​ മു​തി​ർ​ന്ന​താ​ണ്​ വ​ലി​യ വീ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. കി​ണ​റ്റി​ൽ ക​ര​ടി വീ​ണ​ത​റി​ഞ്ഞ്​ പ​രു​ത്തി​പ്പ​ള്ളി റേ​ഞ്ചി​ലെ റാ​പ്പി​ഡ്​ റെ​സ്​​പോ​ൺ​സ്​ ടീം ​സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ മ​യ​ക്കു​വെ​ടി​വെ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്. പ​േ​ക്ഷ, കി​ണ​റി​ന്‍റെ ആ​ഴ​വും വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ അ​ള​വും അ​വ​ർ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടാ​തി​രു​ന്ന​ത്​ ദൗ​ത്യം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി. മ​റ്റൊ​ന്നും നോ​ക്കാ​തെ മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ ജേ​ക്ക​ബ്​ അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​റെ വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ വാ​ഹ​നം വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത്​ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

Bear drowning in well: Standards of preocedure were not followed in the rescue mission