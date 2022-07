ആൽമരങ്ങൾക്ക്​ പ്രായം 70, ശാലുമാരദ തിമ്മക്കക്ക്​ 111

cancel By ഒ.മുസ്​തഫ Listen to this Article ബംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ ഹുളികൽ മുതൽ കുഡുർ വരെയുള്ള 45 കിലോമീറ്റർ ഹൈവേ റോഡിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക്​ തണലേകുകയാണ്​ ആ 385 ആൽമരങ്ങൾ. 111ാം വയസിലും പ്രകൃതിസംരക്ഷണപാതയിൽ സജീവമായ ശാലുമാരദ തിമ്മക്ക എന്ന മുത്തശ്ശിയെപോലെ. പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയിലും വിനയത്താൽ തലകുനിക്കുകയാണ്​ ആൽമരം പോലെ തിമ്മക്കയും. നാട​ുമുഴുവൻ മരങ്ങൾനട്ടും പ്രകൃതിസംരക്ഷണത്തിന്‍റെ പാഠങ്ങൾ പകർന്നും ലോകപ്രശസ്തയാണ്​ ഇവർ. ഇതിനകം എണ്ണായിരത്തിലധികം മരങ്ങളാണ്​ നട്ടത്​.

അവരുടെ 111ാം ജൻമദിനം വ്യാഴാഴ്ച ആഘോഷിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ്​ ബൊമ്മൈ അടക്കമുള്ളവർ പ​ങ്കെടുത്തു. മന്ത്രിപദവിയോടെയുള്ള സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി അംബാസഡർ ആയി അവരെ നിയമിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. സ്വന്തമായി വാഹനമടക്കം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവർക്ക്​ സർക്കാർ നൽകും. തുമകുരു ജില്ലയിലെ ഗുബ്ബി താലൂക്കിലാണ്​ തിമ്മക്ക ജനിച്ചത്​. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുമില്ല. ഗ്രാമത്തിലെ ക്വാറിയിലെ തൊഴിലാളിയായിരുന്നു. രാമനഗര ജില്ലയിലെ ഹുളികലിലെ ചിക്കയ്യയെ വിവാഹം കഴിച്ചതോടെയാണ്​ പ്രകൃതിസംരക്ഷണപാതിയി​ലേക്ക്​ എത്തുന്നത്​. ഇവർക്ക്​ കുട്ടികളില്ല. സൂര്യ പ്രകാശ്​ എന്നയാളെ ദത്തെടുത്ത്​ വളർത്തി. കുട്ടികൾക്ക്​ പകരമെന്നോണം അവർ ആൽമരങ്ങൾ നടാൻ തുടങ്ങി.





'മരങ്ങളുടെ നിര' എന്ന്​ കന്നടയിൽ അർഥമുള്ള ശാലുമാരദ എന്ന പേര്​ ലഭിക്കുന്നത്​ അങ്ങിനെയാണ്​. ആല മാരദ തിമ്മക്ക എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഭർത്താവിന്‍റെ പിന്തുണ നിർലോഭം ലഭിച്ചു. ആൽമരങ്ങളിൽ നിന്ന്​ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്​ ആദ്യം ചെയ്തത്​. കുഡുർ ഗ്രാമത്തിൽ അഞ്ചുകിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസത്തിൽ തൈകൾ നട്ടു. ആദ്യവർഷം പത്തും പിന്നീട്​ 15ഉം അടുത്ത കൊല്ലം 20ഉം മരങ്ങൾ നട്ടു. തൈകൾ നനക്കാനായി വെള്ളസംഭരണികളും സജ്ജമാക്കി. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട്​ തൈകൾക്ക്​ സംരക്ഷണ വേലിയും തീർത്തു. മഴക്കാലത്താണ്​ അധികവും മരങ്ങൾ നട്ടത്​. അടുത്ത മഴക്കാലമാകുന്നതോടെ തൈകൾ വേരുപിടിക്കും. അങ്ങിനെ ആകെ 385 ആൽമരങ്ങളാണ്​ റോഡരികിൽ തണലേകുന്നത്​. ഇതിന്‍റെ നിലവിലെ മൂല്യം ലക്ഷക്കണക്കിന്​ രൂപയാണ്​. മരങ്ങളുടെ പരിപാലനം കർണാടക സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു. 2019ൽ ബാഗെ​പള്ളി-ഹലഗുരു റോഡ്​ വികസനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്​.ഡി. കുമാരസ്വാമി, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ജി. പരമേശ്വര എന്നിവരെ തിമ്മക്ക കണ്ടതോടെ ആൽമരങ്ങൾ മുറിക്കാത്ത തരത്തിൽ പദ്ധതി മാറ്റുകയായിരുന്നു. 91ൽ ഭർത്താവ്​ മരിച്ചു. മഴവെള്ളസംരക്ഷണമേഖലയിൽ അടക്കം തിമ്മക്ക സജീവമാണിന്ന്​. ഇവരുടെ ജീവിതം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി ഡോക്യുമെന്‍ററികൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്​. ഭർത്താവിന്‍റെ സ്മരണക്കായി ആശുപത്രി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന മോഹവുമുണ്ട്​. ആ ആൽമരങ്ങൾക്ക്​ ഇപ്പോൾ​ 70 വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്​. അത്​ നട്ടുവളർത്തിയ തിമ്മക്ക 111ം വയസിലും സംതൃപ്തയാണ്​, കർമമേഖലയിൽ സജീവവും.

