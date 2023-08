കുടകൻമാർ തോക്കുമായി വന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമോ എന്ന ഭയത്തിൽ ആദിവാസി യുവാവ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോഴിക്കോട്: വയനാട്ടിലെ ആദിവാസികളെ ഇപ്പോഴും അടമക്കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പനവല്ലി കാളിന്ദി ഊരിലെ അരുൺ. കുടകൻമാർ തോക്കുമായി വന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമോ എന്ന ഭയത്തിലാണ് ഈ ആദിവാസി യുവാവാണ്. അതിനാൽ സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് തിരുനെല്ലി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി മേഖലയിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയായ ഗൗരിയുമായി അരുൺ നടത്തയി സംഭാഷണമാണ് വീഡിയോയായി പുറത്ത് വന്നത്. വള്ളിയൂർക്കാവിലെ അടമക്കച്ചവടത്തെക്കുറിച്ച് അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധമാണ് പുതിയ സംഭവങ്ങൾ. കുടകിലെ ശ്രീമംഗല എന്ന സ്ഥലത്ത് ചോമണി എന്ന എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമയുടെ കീഴിയിലെ അടമിയാണ് അരുൺ. കുടകിൽ മൂന്നി വർഷത്തിലേറെയായി തൊഴിലെടുത്തിട്ട് 1200 രൂപ മാത്രമാണ് കൂലിയായി ലഭിച്ചതെന്ന് പരാതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉടമ വാങ്ങി നൽകാറുള്ളത്. ദേഹം മറക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വസ്ത്രമില്ല. പണിക്കുള്ള വസ്ത്രം ഒഴികെ ആകെയുള്ളത് ഒരു ജോഡിയാണ്. ഭാര്യയും രണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ട്. ഭാര്യ മദ്യപാനിയും കുടക് മുതലാളിയുടെ ഭാഗം നിന്ന് എന്നെ മർദ്ദിക്കുന്നവരുമാണ്. ഉടമയായ ചോമണിയുടെ ഭാര്യ അരുണിനെ വടികൊണ്ട് മർദിക്കും. ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരുസുഹൃത്തിനൊപ്പം കേരളത്തിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു. പിനവല്ലി കാളിന്ദി ഊരിലെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ അന്ന് അവർ വന്ന് സുഹൃത്തിനെയും അവരുടെ കുട്ടിയെയും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി. അതിനാൽ സ്വയം തിരികെ പോയി. സ്വയം തിരികെ പോയ ശേഷം ചോമണിയും സംഘവും അരുണിനെ ബിർണാണി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി പൊലീസിനെക്കൊണ്ട് മർദ്ദിച്ചിരുന്നു.അരുണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ വിവരം കാണിച്ച് സഹോദരി ഗൗരി അന്ന് തിരുനെല്ലി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് അരുണിനെ കണ്ടെത്തുകയും കാട്ടിക്കുളം എയ്ഡ് പോസ്റ്റിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച്ചയും അരുണിന് ചോമണിയുടെ ഭാര്യയുടെ പക്കൽ നിന്നും വടികൊണ്ട് മർദനമേറ്റു. കുടകന്മാരുടെ അടി സഹിക്കാൻ ഇനി കഴിയില്ല. തിരിച്ചു പോകാൻ അരുണിന് താത്പര്യമില്ല. എന്നാൽ കുടകൻമാർ തോക്കുമായി വന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമോ എന്ന ഭയത്തിലാണ് അരുൺ. അവരത് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്.അവർ കൊല്ലാനും മടിയില്ലാത്തവരാണ്. സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ സ്വസ്തതയോടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും ജീവിക്കാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കണമെന്നാണ് അരുണിന്റെ ആവശ്യം. പൊലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ ജീവന് സംരക്ഷണം ഒരുക്കണമെന്നും നാളിതുവരെയുള്ള പണിക്കൂലി കിട്ടാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് വയനാട്ടിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. തിരുനെല്ലിയിൽനിന്ന് അടിമ വേലക്ക് കുടകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആദിവാസി കൊല്ലപ്പെടുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് സർക്കാർ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. ഇത് നവോഥാന കേരളത്തിലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മുനുഷ്യരുടെ ജീവിതമാണ്.



Arun is a tribal youth who is afraid that the Kodakans will come and beat him up