പൗരാവകാശ പ്രവർത്തകരുടെ അറസ്റ്റ് ഭരണഘടന അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമം –കാരാട്ട്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊ​ച്ചി: പൗ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് സി.​പി.​എം പോ​ളി​റ്റ് ബ്യൂ​റോ അം​ഗം പ്ര​കാ​ശ് കാ​രാ​ട്ട്. ടീ​സ്റ്റ സെ​റ്റ​ൽ​വാ​ദ്, ആ​ർ.​ബി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ, സ​ഞ്ജീ​വ് ഭ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ അ​റ​സ്റ്റി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ.​എം.​എ​സ് പ​ഠ​ന ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം എ​റ​ണാ​കു​ളം ടൗ​ൺ​ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്‍റെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കീ​ഴ്പ്പെ​ടാ​ത്ത​വ​രാ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​വ​രെ ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ച​ത്. ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ മു​സ്​​ലിം വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്കെ​തി​രെ പൗ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് പോ​രാ​ടി​യ ആ​ളാ​ണ് ടീ​സ്റ്റ. ആ​ർ.​ബി. ശ്രീ​കു​മാ​റും സ​ഞ്ജീ​വ് ഭ​ട്ടും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​ന്യാ​യ​മാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ അ​റ​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​തെ​ന്ന​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഗു​ജ​റാ​ത്ത് വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്കേ​സി​ൽ പു​ന​ര​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള സാ​കി​യ ജാ​ഫ്രി​യു​ടെ ഹ​ര​ജി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ​ത് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മോ​ശം വി​ധി​ന്യാ​യ​മാ​ണെന്നും കാ​രാ​ട്ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Arrest of civil rights activists is an attempt to subvert the Constitution says prakash karat