cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഇ​ടു​ക്കി ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ലി​ൽ വി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന അ​രി​ക്കൊ​മ്പ​ൻ എ​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന​യെ എ​ങ്ങോ​ട്ട് മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ശ്ച​യി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്ന ഹൈ​ക്കോ​ട​തി നി​ല​പാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ പ്ര​തി സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്ന് വ​നം​വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ. വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം സ​ര്‍​ക്കാ​രി​ന്‍റെ ത​ല​യി​ലേ​ക്ക് കോ​ട​തി ഇ​ട്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആ​ന​യെ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന്‍റെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ള്‍ ആ​രാ​യും. കൊ​മ്പ​നെ എ​വി​ടേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യാ​ലും പ്ര​തി​ഷേ​ധ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ആ​ന വ​ള​ര്‍​ത്ത​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​തും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. കോ​ട​തി​യു​ടെ മാ​ര്‍​ഗ​നി​ര്‍​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് എ​ന്തൊ​ക്കെ ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ക എ​ന്ന​ത് നി​യ​മ​വി​ദ​ഗ്ധ​ന്‍​മാ​രു​മാ​യി ചർച്ച ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പറഞ്ഞു. അ​രി​ക്കൊ​മ്പ​നെ പ​റ​മ്പി​ക്കു​ള​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം പു​ന​:പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നെ​ന്മാ​റ എം​എ​ൽ​എ കെ.​ബാ​ബു സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ർ​ജി ഹൈ​ക്കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു. ആ​ന​യെ എ​ങ്ങോ​ട്ട് മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി പ​റ​യ​ട്ടെ എ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ട് നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ​രം എ​ന്നാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. Show Full Article

Arikomban: Minister A.K. Sashindran says that the High Court's position will put the government in conflict.