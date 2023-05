മൃഗങ്ങൾക്ക് തീറ്റയില്ല, വെള്ളവും; കാടിറങ്ങാതെന്തുചെയ്യും?

cancel By ടി. ​ജു​വി​ൻ കോ​ട്ട​യം: അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യ പെ​രു​പ്പം, തീ​റ്റ​യു​ടെ​യും വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ​യും കു​റ​വ്, സ്വാ​ഭാ​വി​ക വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റം -​കാ​ട്ടു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്​ വ​നം​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ര​ത്തു​ന്ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തൊ​​ക്കെ​യാ​ണ്. ഭ​ക്ഷ​ണം ഇ​ല്ലാ​താ​യാ​ലും താ​സി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​മി​ല്ലാ​താ​യാ​ലും ഇ​വ കാ​ടി​റ​ങ്ങും. കാ​ടു​കൈ​യേ​റി കൃ​ഷി​യി​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ൾ വി​ന​യാ​കു​ന്ന​ത്​ സ്വാ​ഭാ​വി​ക വ​ന​ത്തി​നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന നാ​ശ​മാ​ണ്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 27,000 ഹെ​ക്ട​ർ വ​ന​മാ​ണ്​ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മ​ല്ലാ​താ​യ​ത്. പ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ​ അ​ക്കേ​ഷ്യ, യൂ​ക്കാ​ലി​പ്റ്റ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ദേ​ശ​യി​നം മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ്​ വി​ന​യാ​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ​വെ​ള്ള​വും കു​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി നീ​ക്കം​ചെ​യ്ത്​ വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ വ​നം​വ​കു​പ്പ്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ട്ടു​മാ​വ്, കാ​ട്ടു​നെ​ല്ലി, കാ​ട്ടു​പ്ലാ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യവയാണ്​ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. 27,000 ഹെ​ക്ട​ർ സ്ഥ​ല​ത്ത് പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ൻ ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വേ​ണ​ം.

പ​ദ്ധ​തി​പ്ര​കാ​രം ഇ​തു​വ​രെ 965 ഹെ​ക്ട​ർ വ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ അവകാശവാദം. പു​ഴ​യോരങ്ങ​ളി​ൽ 28,600 തൈ​ക​ൾ ന​ട്ടു. കാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ധി​നി​വേ​ശ സ​സ്യ​ങ്ങ​ളെ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം ചെ​യ്യാൻ​ വാ​ച്ച​ർ​മാ​രെ​ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​ല​ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും കാ​ട്ടി​ൽ തടയണ നി​ർ​മാ​ണം, കു​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം, പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​പ്പം മു​ള​യും ത​ദ്ദേ​ശീ​യ സ​സ്യ​ങ്ങ​ളും ന​ടു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ വ​ന​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. വ​ന്യ​ജീ​വി ശ​ല്ല്യം നേ​രി​ടാ​ൻ 12 വ​ർ​ഷ​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്​. ഇ​തു​വ​രെ 31.5 കോ​ടി​യാ​ണ്​ കി​ട്ടി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ 27.4 കോ​ടി​ ​ചെ​ല​വിട്ടു. പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ അ​ത​ത്​ സ​ർ​ക്കി​ൾ ചീ​ഫ്​​ഫോ​റ​സ്റ്റ്​ ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ​മാ​രെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തുന്ന​ ഉ​ത്ത​ര​വുണ്ട്. മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​മൃ​ഗ സം​ഘ​ർ​ഷം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാനും ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല-​ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കാനും നോ​ഡ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്​ ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ്. കരടിയുടെ ആക്രമണം; ആദിവാസിക്ക് പരിക്ക് എ​ട​ക്ക​ര/​ചാ​ല​ക്കു​ടി: മ​ല​പ്പു​റം പോ​ത്തു​ക​ല്ലി​ൽ തേ​ൻ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ പോ​യ ആ​ദി​വാ​സി​ക്ക് ക​ര​ടി​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റു. തൃ​ശൂ​ർ ചാ​ല​ക്കു​ടി​ക്ക​ടു​ത്ത് മേ​ലൂ​രി​ൽ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലി​റ​ങ്ങി​യ കാ​ട്ടു​പോ​ത്തി​നെ ക​ണ്ട്​ ഭ​യ​ന്നോ​ടി​യ മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. പോ​ത്തു​ക​ൽ ത​രി​പ്പ​പ്പൊ​ട്ടി കോ​ള​നി​യി​ലെ വെ​ളു​ത്ത​യെയാ​ണ് (48) ക​ര​ടി​ ആ​​ക്ര​മ​ിച്ച​ത്. കൂ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ബ​ഹ​ളം​വെ​ച്ച് ക​ര​ടി​യെ ആ​ട്ടി​യ​ക​റ്റി​യാ​ണ് വെ​ളു​ത്ത​യെ ര​ക്ഷി​ച്ച​ത്. ഇ​യാ​ൾക്ക് മ​ഞ്ചേ​രി ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി വി​ട്ടു. മേ​ലൂ​ർ ശാ​ന്തി​പു​രം ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ കാ​ട്ടു​പോ​ത്തി​നെ ക​ണ്ട​ത്. വ​ന​പാ​ല​ക​ർ സ​ന്നാ​ഹ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി എ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും കാ​ട്ടു​പോ​ത്തി​നെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​യി​ല്ല. വ​ന​പാ​ല​ക​രു​ടെ റാ​പ്പി​ഡ് റെ​സ്പോ​ൺ​സ് ടീം ​തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

Animals have no food and water; How to live From the forest without going outside