തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അഞ്ചുലക്ഷം വരെ സമൂഹമാധ്യമച്ചെലവിന് അനുമതി

cancel By പി. ഷംസുദ്ദീൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി. ഇ​തി​ന് വ്യ​ക്തി​ക​ളെ നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്രാ​വീ​ണ്യ​മു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യോ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ​യോ ടെ​ന്റ​റി​ലൂ​​ടെ​യോ, ക്വ​​ട്ടേ​ഷ​ൻ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലോ ക​രാ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നി​മ​യ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് വ്യ​വ​സ്ഥ. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മേ​യ​ർ​മാ​രു​ടെ അ​​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ലാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന് അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം, ​ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് പ​ര​മാ​വ​ധി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​വു​ന്ന തു​ക. ത​ന​ത് ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണ ല​ഭ്യ​ത​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ക​മ്മി​റ്റി തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​യു​മാ​ണ് തു​ക ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​നു​മ​തി. ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​യും വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

Allowance for social media expenditure up to five lakhs for local bodies