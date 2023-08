ഓണത്തിന് കിറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഭാഗ്യം; വിതരണം ഓണം കഴിഞ്ഞും തുടരും

cancel By അ​നി​രു അ​ശോ​ക​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​ക്കു​റ​വ് കാ​ര​ണം ഓ​ണ​ത്തി​നും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ല്ലാ മ​ഞ്ഞ കാ​ർ​ഡു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും ഓ​ണ​ക്കി​റ്റ് കി​ട്ടി​ല്ല. 5,86,875 കാ​ർ​ഡു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭ​ക്ഷ്യ​പൊ​തു​വി​ത​ര​ണ​വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും 14,154 റേ​ഷ​ൻ ക​ട​ക​ളി​ലാ​യി ഇ​തു​വ​രെ എ​ത്തി​യ​ത് 62,200 കി​റ്റു​ക​ൾ മാ​ത്രം. മൂ​ന്നു​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം കി​റ്റു​ക​ളു​ടെ പാ​ക്കി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ എ​ന്ന് ക​ട​ക​ളി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ജി​ല്ല സ​പ്ലൈ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ഉ​ത്ത​ര​മി​ല്ല. ഭ​ക്ഷ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യ നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ടു​പോ​ലും 120 മ​ഞ്ഞ കാ​ർ​ഡു​ള്ള റേ​ഷ​ൻ ക​ട​യി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ എ​ത്തി​ച്ച​ത് 10 കി​റ്റു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട താ​ലൂ​ക്കി​ലെ പ​ല ക​ട​ക​ളി​ലും അ​ഞ്ച് കി​റ്റു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ​യെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് റേ​ഷ​ൻ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

അ​തേ​സ​മ​യം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ​യും കാ​ർ​ഡു​ട​മ​ക​ളു​ടെ​യും ക​ണ്ണി​ൽ പൊ​ടി​യി​ടു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി ഇ-​പോ​സ് മെ​ഷീ​നി​ൽ ഓ​രോ ക​ട​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ കി​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 50 മു​ത​ൽ 60 വ​രെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ട​യി​ലെ​ത്താ​ത്ത കി​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം മെ​ഷീ​നി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി കി​റ്റു​വി​ത​ര​ണം പെ​രു​പ്പി​ച്ച് കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ റേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 34,462 മ​ഞ്ഞ കാ​ർ​ഡു​കാ​രു​ള്ള കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത് 96 കി​റ്റു​ക​ളാ​ണ്. 51,497 കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലാ​ക​ട്ടെ ഇ​ന്ന​ലെ രാ​ത്രി​വ​രെ ക​ട​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ​ത് 214 കി​റ്റു​ക​ൾ. 60,664 കാ​ർ​ഡു​ട​മ​ക​ളു​ള്ള തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ കി​റ്റു​വി​ത​ര​ണം ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത് -16270. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ടാ​ണ്. 48,967 മ​ഞ്ഞ കാ​ർ​ഡു​ള്ള ഇ​വി​ടെ ഇ​ന്ന​ലെ​വ​രെ രാ​ത്രി​വ​രെ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത് 7073 കി​റ്റു​ക​ൾ മാ​ത്രം. ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും റേ​ഷ​ൻ ക​ട​ക​ൾ തു​റ​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, 29 മു​ത​ൽ 31വ​രെ ക​ട​ക​ൾ അ​വ​ധി​യാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം നീ​ട്ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​ലോ​ച​ന​യി​ലാ​ണ് ഭ​ക്ഷ്യ​വ​കു​പ്പ്. മ​ഞ്ഞ കാ​ര്‍ഡു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് പു​റ​മെ അ​നാ​ഥാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ഗ​തി മ​ന്ദി​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ഴി​യു​ന്ന 20,000 പേ​ര്‍ക്കാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ണ​ക്കി​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. തേ​യി​ല​യും വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യും പാ​യ​സ​ക്കൂ​ട്ടും മു​ത​ൽ പൊ​ടി​യു​പ്പു​വ​രെ 13 ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് കി​റ്റി​ലു​ള്ള​ത്. Show Full Article

All yellow cards in the state are on because of shortage of materials.