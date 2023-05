cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പാ​ല​ക്കാ​ട് പാ​ല​ക്ക​യ​ത്ത് വി​ല്ലേ​ജ് അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ ക​ണ​ക്കു​പ​റ​ഞ്ഞ് കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി​യ സം​ഭ​വം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ വ​കു​പ്പി​ൽ ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക്ക്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട്​ റ​വ​ന്യൂ​മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ൻ. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ വി​ല്ലേ​ജ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്, വി​ല്ലേ​ജ് ഫീ​ൽ​ഡ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റു​മാ​രെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റാ​ൻ ലാ​ൻ​ഡ് റ​വ​ന്യൂ ക​മീ​ഷ​ണ​റേ​റ്റി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന്​ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട്​ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. കൈ​ക്കൂ​ലി ഗു​രു​ത​ര കു​റ്റ​മാ​ണ്. കൈ​ക്കൂ​ലി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. പു​ഴു​ക്കു​ത്തു​ക​ളെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. ഒ​രു അ​ഴി​മ​തി​ക്കും കൂ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. അ​ഴി​മ​തി​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ ശി​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണം. അ​ഴി​മ​തി അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ലും ടോ​ൾ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​റു​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. സു​രേ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് സ​സ്പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. തൃ​ശൂ​ർ വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി ജൂ​ൺ ഏ​ഴു​വ​രെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​മു​ണ്ട്​.

All village assistants will be transferred after three years