എല്ലാ ഉത്തരവുകളും മലയാളത്തിലാകണം -കർശന നിർദേശവുമായി ചീഫ്​ സെക്രട്ടറി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളും മ​ല​യാ​ള​ഭാ​ഷ​യി​ലാ​​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക്​ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​വേ​ണു​വി​ന്‍റെ സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

ഇം​ഗ്ലീ​ഷും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ഭാ​ഷ​ക​ളാ​യ ത​മി​ഴും ക​ന്ന​ട​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഭാ​ഷ​യാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും ഒ​ഴി​കെ മ​ല​യാ​ളം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ 2017 ഏ​പ്രി​ൽ 26ന്​ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഭ​ര​ണ​ഭാ​ഷാ മാ​റ്റ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ പോ​ലും പ​ല വ​കു​പ്പു​ക​ളും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ല്ല. മി​ക്ക​തും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലാ​ണ്​. ഇ​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത നി​ല​പാ​ടി​നെ​തി​രാ​ണെ​ന്ന്​​​ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന്​ എ​ല്ലാ വ​കു​പ്പ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​മാ​യി ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​തി​മാ​സ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​നി മു​ത​ൽ ഭ​ര​ണ​ഭാ​ഷാ വി​ഷ​യ​വും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യും. Show Full Article

All orders should be in Malayalam says Chief Secretary with strict instructions