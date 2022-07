cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: എ.കെ.ജി സെന്‍റർ ആക്രമിച്ച ആൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ സഹായം ലഭിച്ചെന്ന് പൊലീസ്. ആക്രമണം നടത്തിയ ആൾ ആദ്യം എ.കെ.ജി സെന്‍ററിന് പുറത്ത് നിരീക്ഷണം നടത്തി. മറ്റൊരു സ്കൂട്ടറിൽ എത്തിയ ആൾ വഴിയിൽ വെച്ച് സ്ഫോടകവസ്തു എന്ന് സംശയിക്കുന്ന കവർ കൈമാറിയെന്നുമാണ് പൊലീസിന്‍റെ നിഗമനം.

വെള്ള നിറമുള്ള ഡിയോ സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ ആളാണ് എ.കെ.ജി സെന്‍ററിന് നേരെ പടക്കമെറിഞ്ഞത്. എന്നാൽ, ചുവപ്പ് നിറമുള്ള സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ ആളാണ് കവർ കൈമാറിയതെന്ന് സി.സിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സി.സിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ശേഷമുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ്. എ.​കെ.​ജി സെ​ന്‍റ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ ക​ന്‍റോ​ൺ​മെ​ന്‍റ് പൊ​ലീ​സ് ആണ് കേ​​​​സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഡി.​സി.​ആ​ർ.​ബി അ​സി.​ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഡി.​കെ. ദി​നി​ലി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 15 അം​ഗ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ത്തെയാണ് കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ നി​യോ​ഗി​ച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 11.24 ഓ​ടെ കു​ന്നു​കു​ഴി ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ബൈ​ക്കി​ലെ​ത്തി​യ​യാ​ൾ എ.​കെ.​ജി സെ​ന്‍റ​റി​ലെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന വ​ള​പ്പി​ലേ​ക്ക്​ സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞ്​ സ്ഫോ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന് 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും അ​ക്ര​മി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. എ.​കെ.​ജി സെ​ന്‍റ​റി​ലെ​യും സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും 30ഓ​ളം സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വ​ണ്ടി​യു​ടെ ന​മ്പ​റോ എ​റി​ഞ്ഞ​യാ​ളു​ടെ മു​ഖ​മോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. Show Full Article

AKG Center attack: Police say more than one person behind it