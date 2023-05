മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിനുശേഷം മന്ത്രി ആർ. ബിന്ദു വീണ്ടും കഥകളി അരങ്ങിലെത്തുന്നു

cancel camera_alt 1980ൽ ​കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ക​ഥ​ക​ളി കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ ആ​ർ. ബി​ന്ദു ദ​മ​യ​ന്തി വേ​ഷ​ത്തി​ൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട: മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ആ​ർ. ബി​ന്ദു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും ക​ഥ​ക​ളി വേ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തു​ന്നു. കൂ​ട​ൽ​മാ​ണി​ക്യം ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ അ​ഞ്ചാം ദി​വ​സ​മാ​യ മേ​യ് ഏ​ഴി​ന് രാ​ത്രി ഏ​ഴി​നാ​ണ് ന​ള​ച​രി​തം ഒ​ന്നാം ദി​വ​സം ക​ഥ​ക​ളി​യി​ൽ മ​ന്ത്രി വീ​ണ്ടും ചാ​യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​വും ഒ​രു​ത​വ​ണ സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ലും ക​ഥ​ക​ളി കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ ബി​ന്ദു ത​ന്റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യ ദ​മ​യ​ന്തി​യെ​യാ​ണ് വീ​ണ്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. 13ാം വ​യ​സ്സു മു​ത​ൽ ത​ന്റെ ഗു​രു​വാ​യ ക​ലാ​നി​ല​യം രാ​ഘ​വ​ൻ ആ​ശാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ർ. ബി​ന്ദു ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. രാ​ഘ​വ​ൻ ആ​ശാ​ന്റെ മ​ക​ൾ ജ​യ​ശ്രീ ഗോ​പി​യും സി.​എം. ബീ​ന​യും തോ​ഴി​മാ​രാ​കും. ഒ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ളു​ന്ന സ​മ്പൂ​ർ​ണ വ​നി​ത മേ​ള​യി​ൽ ജ​യ​ന്തി ദേ​വ​രാ​ജ് ‘ഹം​സം’ ആ​യി ചേ​രും. അ​തേ മി​ടു​ക്കോ​ടെ​യും ഊ​ർ​ജ​ത്തോ​ടെ​യും മ​ന്ത്രി​യെ അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ രാ​ഘ​വ​ൻ ആ​ശാ​ൻ മു​ന്നി​ൽ​ത്ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. ക്ഷേ​ത്ര​പ​രി​സ​ര​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് കൂ​ട​ൽ​മാ​ണി​ക്യം ദേ​വ​സ്വം നി​ർ​മി​ച്ച പു​തി​യ വേ​ദി​യി​ൽ ബി​ന്ദു​വി​നൊ​പ്പം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. Show Full Article

News Summary -

After three and a half decades, Minister R. Bindu again enters the Kathakali arena